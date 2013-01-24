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Shaver S9000 Prestige

飞利浦9000系列电动剃须刀头

SH98/71
  • 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力
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    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列电动剃须刀头

    SH98/71

    重置剃须刀，激发新活力

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能。兼容 Prestige 9000 系列剃须刀。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

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    重置剃须刀，激发新活力

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      重置剃须刀，激发新活力

      每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

      • NanoTech 精准剃须刀片
      • 适合 SP98xx
      适用于 S9000 Prestige 的替换刀头

      适用于 S9000 Prestige 的替换刀头

      SH98 替换刀头与 S9000 Prestige 兼容。

      轻松更换

      轻松更换

      1. 拔下剃须刀头部件的顶部面板。2. 更换新的剃须刀头支架解决方案。 3. 要重置剃须刀，请按住开/关按钮超过 5 秒钟。

      保持剃须刀理想状态的简易方法

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      升级版解决方案使您的飞利浦剃须刀的维护比以往更加轻松。这种全新款式让您只需两步即可安装全新剃须刀头，为您带来卓越的清洁效果，同时优化您的日常剃须体验。

      刀片具有强韧锐边，带来卓越的贴面剃须效果

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      纳米科技精准剃须刀片经纳米颗粒强化，具有强韧、耐用的锐边。它们可以高度精确地修剪毛发，针对不同皮肤提供出色的贴面效果。

      更少的剃须滑动次数，带来出色的皮肤舒适度

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      我们出色的肌肤舒适系统使您可以高效剃须，即使是较长（7 日）须。其全新更宽、更圆的开口每次可捕捉更多毛发，让您体验到不同效果：出色的肌肤舒适度。

      亲肤环覆有金属涂层，带来出色的顺滑感

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      使用高度舒适的亲肤环，获得顺滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，带来出色的顺滑感。

      仅需两部即可更换剃须刀头

      仅需两部即可更换剃须刀头

      新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。

      技术规格

      • 剃须刀头

        适合产品型号
        SP98xx
        每个包装的剃须刀头数
        3

      • 附件

        支架
        完全组装的支架

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