如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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SH98 替换刀头与 S9000 Prestige 兼容。
1. 拔下剃须刀头部件的顶部面板。2. 更换新的剃须刀头支架解决方案。 3. 要重置剃须刀，请按住开/关按钮超过 5 秒钟。
升级版解决方案使您的飞利浦剃须刀的维护比以往更加轻松。这种全新款式让您只需两步即可安装全新剃须刀头，为您带来卓越的清洁效果，同时优化您的日常剃须体验。
纳米科技精准剃须刀片经纳米颗粒强化，具有强韧、耐用的锐边。它们可以高度精确地修剪毛发，针对不同皮肤提供出色的贴面效果。
我们出色的肌肤舒适系统使您可以高效剃须，即使是较长（7 日）须。其全新更宽、更圆的开口每次可捕捉更多毛发，让您体验到不同效果：出色的肌肤舒适度。
使用高度舒适的亲肤环，获得顺滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，带来出色的顺滑感。
新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。