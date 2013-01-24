支持蓝牙的无线免提通话

在没有耳机的情况下使用手机既不方便也不安全，在一些情况下（例如在驾驶时）这甚至是违法的。有线免提套件增添了电线的缠绕。蓝牙耳机用小范围的无线蓝牙连接替代了电线，解放了您的双手，使您能够自由移动而无电线之牵制。因为蓝牙耳机在人体头部附近发射的能量远低于手机辐射量，所以蓝牙也降低了与手机辐射相关的潜在危险。