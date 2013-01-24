蓝牙是电线的替代技术。因为蓝牙是一种全球标准，所以不同厂家的蓝牙设备能够通过共享的蓝牙模式相互兼容。HSP（耳机模式）和 HFP（免提模式）是标准蓝牙耳机操作要求的两种模式。如果您的手机符合 HSP 或 HFP（例如目前任何支持蓝牙的手机），则可以使用此耳机。“蓝牙”词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V 对于这些词汇和标识的任何使用均属合法。
无需手机即可管理您的通话。这包括呼叫接听、拒绝、语音呼叫和重拨。您的手机必须支持语音呼叫和重拨。
在没有耳机的情况下使用手机既不方便也不安全，在一些情况下（例如在驾驶时）这甚至是违法的。有线免提套件增添了电线的缠绕。蓝牙耳机用小范围的无线蓝牙连接替代了电线，解放了您的双手，使您能够自由移动而无电线之牵制。因为蓝牙耳机在人体头部附近发射的能量远低于手机辐射量，所以蓝牙也降低了与手机辐射相关的潜在危险。
这款飞利浦设备完全支持蓝牙立体声 (A2DP)。因为符合 A2DP（高级音频传送规格）标准，所以此耳机能够从任何支持 A2DP 的蓝牙设备接收立体声音乐。因此，您可以将此耳机用于任何支持 A2DP 的兼容手机、电脑、蓝牙适配器、MP3 播放器等等。
凭借高度灵敏的头戴式麦克风和智能的音效设计，享受清晰、无回音的通话。
人体工程学耳挂，可通过多种步长值进行调整以贴合耳朵，不但能够增加舒适度，还能确保安全固定。此外，还可调整耳挂，适应左、右佩戴方式。
连接
便利性
功率
附件
内箱
外箱
包装尺寸
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