让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。 查看所有优势
让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦 BASS+ 耳机在精致时尚的封装中提供浑厚、强劲有力的低音效果。它外观精美，音质更佳，物超所值。它是适合需要节拍中有更强劲低音（而无需额外体积）的人士的蓝牙无线耳机。 查看所有优势
有了 12 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。
低音 + 系列耳机配备可产生震撼强劲低音的 32 毫米扬声器驱动单元。
BASS+ 耳机专为完全贴合而设计，配备了旋转式耳罩和可调节头带，可确保更加地适合所有佩戴者。
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。
凭借其平折设计，低音 + 系列耳机很容易折叠和存放，这使其成为理想的旅行伴侣。
使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话
柔软的透气型耳垫让您在长时间聆听后仍然倍感舒适。
低音 + 系列耳机采用封闭式声学设计，可阻隔环境噪音，营造出先进的隔音效果，带来更佳的聆听体验。
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
产品尺寸
包装尺寸
外箱