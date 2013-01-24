让您尽享震撼低音+效果。
此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 蓝牙耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，提供出色的隔音效果和无线自由，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 蓝牙耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，提供出色的隔音效果和无线自由，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势
让您尽享震撼低音+效果。
此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 蓝牙耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，提供出色的隔音效果和无线自由，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 蓝牙耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，提供出色的隔音效果和无线自由，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势
提供真正让您感受到节拍的震撼、强劲低音。强大的 12.2 毫米扬声器驱动器从时尚、紧凑的包装中迸发出非常强劲的低音效果。
有了 6 小时的播放时间，您就有了充足的电量来让您的音乐滚动播放一整天。
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
采用人体工程学设计，带椭圆和弯曲式管，可舒适、自然贴合。您可以舒适地聆听数小时。
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。
翼尖设计提供额外推动力，可更好、更稳固地佩戴，不会滑落。
专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
这些无线耳塞式耳机超轻便、轻便舒适，可让您自由移动，不受限制。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
产品尺寸
包装尺寸
外箱
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。