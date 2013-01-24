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蓝牙立体声耳机

SHB9100RD/00
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    蓝牙立体声耳机

    SHB9100RD/00

    纯净音乐，有线或无线皆可

    非凡的 40 毫米钕制驱动器和数字音效增强可确保 SHB9100 耳机提供无与伦比的清晰音质和饱满的低音。豪华多向 FloatingCushions 耳罩，进一步增强了有线及无线聆听乐趣。 查看所有优势

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      技术规格

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙形式
        2.1+EDR
        最大范围
        长达 15  米
        音频接口
        3.5 毫米线路输入

      • 功率

        通话时间
        9 小时
        待机时间
        200 小时
        音乐播放时间
        9  小时
        充电式设计
        电池类型
        锂聚合物
        电池重量
        10.6 克

      • 声音

        波段
        8 - 23 000 赫兹
        磁铁型
        钕制
        扬声器直径
        40 毫米
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        108 dB

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒绝来电
        • 最后号码重拨
        • 声控拨号
        • 麦克风静音
        • 在呼叫和音乐之间切换

      • 附件

        USB 线
        随附，用于充电
        音频电缆
        1.2 米音频线缆，支持飞行模式操作
        快速入门指南
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      • 包装尺寸

        EAN
        69 23410 71812 6
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        厚度
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        总重
        0.356  千克
        高度
        20  厘米
        净重
        0.213  千克
        自重
        0.143  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        19.5  厘米

      • 外箱

        GTIN
        1 69 23410 71812 3
        用户包装数量
        3
        总重
        1.379  千克
        高度
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        长度
        25.5  厘米
        净重
        0.639  千克
        自重
        0.74  千克
        宽度
        20.8  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        7  厘米
        高度
        17.8  厘米
        重量
        0.14  千克
        宽度
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