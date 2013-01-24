纯净音乐，有线或无线皆可
非凡的 40 毫米钕制驱动器和数字音效增强可确保 SHB9100 耳机提供无与伦比的清晰音质和饱满的低音。豪华多向 FloatingCushions 耳罩，进一步增强了有线及无线聆听乐趣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯净音乐，有线或无线皆可
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高性能驱动器和数字音效增强带来强劲而超凡的低音体验。
钕是一种精密，但非常强大的磁性材料。钕可产生强大磁场，带来极高的音圈灵敏度，呈现更佳的低音响应以及纯正均衡音质。精细调谐的 40 毫米钕制驱动器可让您以清晰、细腻且自然的音效享受栩栩如生的音乐。
飞利浦耳机具备舒适、柔软的人造革头戴式耳垫，完美地贴合您的耳朵轮廓，让您几乎感觉不到它的存在！完美配合各种形状及尺寸的头型。超乎想象的有效密封效果带给您忘却外界纷扰，完全沉醉于连绵不绝地音乐享受之中。
创新的豪华浮动耳垫设计，无需传统的 C 绞链结构，实现了便捷的完全多向式耳机自动调节，完美贴合您的头形。最终是带来了让用户使用方便的巧妙设计，通过均衡地将其分布到您的头部和耳朵，确保了最佳稳定性。
就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦耳机和启用蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您最喜爱的歌曲。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可降低音量或暂停歌曲。
您不仅可以选择蓝牙无线，还可以换用 3.5 毫米接口播放音乐，一切随您所选，我们的全新蓝牙耳机可为您带来两全其美的最佳音乐播放体验！只需将耳机与任意蓝牙设备配对，便可以最佳的晶晰音质享受无线聆听的快感。或者，只需将线缆插入 3.5 毫米插孔，便可享受同样低沉丰富令人完全沉醉的聆听体验。您的明智之选！
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