通过蓝牙轻松享受无线音乐和控制通话

就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦耳机和启用蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您最喜爱的歌曲。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可降低音量或暂停歌曲。