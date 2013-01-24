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耳塞式耳机

SHE2105BK/00
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    耳塞式耳机

    SHE2105BK/00

    低音效果

    具有 15 毫米扬声器的飞利浦 SHE2105BK/00 耳塞式耳机在低音效果方面具有很大的吸引力。基于人体工学设计的橡胶耳罩，确保聆听的舒适性。灵敏的麦克风及轻松的操控，方便您用手机通话。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥109.00

    耳塞式耳机

    低音效果

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      低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        铜制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        107 dB
        扬声器直径
        15 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.0 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        铜制
        接头末端
        镀铬合金
        麦克风
        内置麦克风

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        厚度
        2.1  厘米
        EAN
        69 23410 71529 3
        总重
        0.039  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.016  千克
        自重
        0.023  千克
        宽度
        9.7  厘米
        包装类型
        箱体
        厚度
        0.8  英寸
        总重
        0.086  磅
        高度
        6.9  英寸
        净重
        0.035  磅
        自重
        0.051  磅
        宽度
        3.8  英寸
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        总重
        1.513  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        39  厘米
        净重
        0.384  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.129  千克
        宽度
        17  厘米
        总重
        3.336  磅
        GTIN
        1 69 23410 71529 0
        高度
        9.8  英寸
        长度
        15.4  英寸
        净重
        0.847  磅
        自重
        2.489  磅
        宽度
        6.7  英寸

      • 内箱

        总重
        0.155  千克
        高度
        10.5  厘米
        长度
        18.5  厘米
        净重
        0.048  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.107  千克
        宽度
        7.5  厘米
        总重
        0.342  磅
        GTIN
        2 69 23410 71529 7
        高度
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        长度
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      • 产品尺寸

        厚度
        0.5  英寸
        厚度
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        2.1  厘米
        高度
        0.8  英寸
        重量
        0.016  千克
        重量
        0.035  磅
        宽度
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