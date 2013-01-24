低音效果
具有 15 毫米扬声器的飞利浦 SHE2105BK/00 耳塞式耳机在低音效果方面具有很大的吸引力。基于人体工学设计的橡胶耳罩，确保聆听的舒适性。灵敏的麦克风及轻松的操控，方便您用手机通话。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
低音效果
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低音效果
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通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。
小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
超薄耳罩采用了基于人耳耳道结构的人体工程学设计。紧密地贴合您的耳朵，令耳塞式耳机发烧友倍感舒适。
其他 3.5 毫米立体声接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
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