低音效果

具有 15 毫米扬声器的飞利浦 SHE2105BK/00 耳塞式耳机在低音效果方面具有很大的吸引力。基于人体工学设计的橡胶耳罩，确保聆听的舒适性。灵敏的麦克风及轻松的操控，方便您用手机通话。 查看所有优势