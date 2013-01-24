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耳塞

SHE2610/97
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    耳塞

    SHE2610/97

    混合&搭配

    耳塞式耳机具有极佳的均衡、自然的音效，并可互换耳塞外罩以适合个人需要。

    耳塞

    混合&搭配

    耳塞式耳机具有极佳的均衡、自然的音效，并可互换耳塞外罩以适合个人需要。

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    耳塞式耳机具有极佳的均衡、自然的音效，并可互换耳塞外罩以适合个人需要。

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      15 毫米喇叭驱动器使佩戴更加舒适

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      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

      耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果

      这些飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

      选择一款最能代表您个性的可互换外罩

      从三种不同造型和颜色的听筒外罩中选择一种，衬托您的品味，展现您的个性。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      双通道使高音和低音更加均衡

      专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        106  分贝
        扬声器直径
        15  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型

      • 内箱

        总重
        0.442  千克
        高度
        11.8  厘米
        长度
        18.4  厘米
        净重
        0.312  千克
        自重
        0.13  千克
        宽度
        18  厘米

      • 外箱

        总重
        8.12  千克
        高度
        50.1  厘米
        长度
        38.4  厘米
        净重
        1.824  千克
        自重
        6.296  千克
        宽度
        38.4  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.8  厘米
        总重
        0.052  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.019  千克
        自重
        0.033  千克
        宽度
        10  厘米

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