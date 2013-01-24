混合&搭配
耳塞式耳机具有极佳的均衡、自然的音效，并可互换耳塞外罩以适合个人需要。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
混合&搭配
耳塞式耳机具有极佳的均衡、自然的音效，并可互换耳塞外罩以适合个人需要。
混合&搭配
耳塞式耳机具有极佳的均衡、自然的音效，并可互换耳塞外罩以适合个人需要。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
混合&搭配
耳塞式耳机具有极佳的均衡、自然的音效，并可互换耳塞外罩以适合个人需要。
小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
这些飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
从三种不同造型和颜色的听筒外罩中选择一种，衬托您的品味，展现您的个性。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸