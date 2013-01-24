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SHE2861/97
  • 声音均衡 声音均衡 声音均衡
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    耳塞

    SHE2861/97

    声音均衡

    这些耳塞式耳机能够提供音效自然、均衡和谐的音乐。方便的线控式音量控制和简易的便携盒让享受音乐变得更加简单。

    耳塞

    声音均衡

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      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

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      双通道使高音和低音更加均衡

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      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        103  dB
        扬声器直径
        15  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
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        线缆长度
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        宽度
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        净重
        0.0553  千克
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        自重
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        EAN
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        包装类型
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        0.3318  千克
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        0.3072  千克
        EAN
        87 12581 46745 6
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        6

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