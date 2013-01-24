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耳塞

SHE2900/98
  • 声音均衡 声音均衡 声音均衡
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    耳塞

    SHE2900/98

    声音均衡

    柔软的橡胶听筒可带给您硬质塑料无法比拟的舒适感。伸缩式线盒不仅免去了线缆缠结的烦恼，存放起来也非常方便。另外，它还可通过固定夹固定在任意位置。

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        频率响应
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        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        103 分贝

      • 连接

        线缆长度
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      • 包装尺寸

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        自重
        0.0225  千克
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        EAN
        87 12581 49949 5
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        净重
        1.902  千克
        高度
        23.6  厘米
        长度
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        净重
        0.6840  千克
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        宽度
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        EAN
        87 12581 49951 8
        用户包装数量
        24

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        0.1145  千克
        宽度
        8.5  厘米
        EAN
        87 12581 49950 1
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        3

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