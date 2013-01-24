声音均衡
柔软的橡胶听筒可带给您硬质塑料无法比拟的舒适感。伸缩式线盒不仅免去了线缆缠结的烦恼，存放起来也非常方便。另外，它还可通过固定夹固定在任意位置。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
声音均衡
柔软的橡胶听筒可带给您硬质塑料无法比拟的舒适感。伸缩式线盒不仅免去了线缆缠结的烦恼，存放起来也非常方便。另外，它还可通过固定夹固定在任意位置。
声音均衡
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声音均衡
柔软的橡胶听筒可带给您硬质塑料无法比拟的舒适感。伸缩式线盒不仅免去了线缆缠结的烦恼，存放起来也非常方便。另外，它还可通过固定夹固定在任意位置。
由于不易造成缠绕，无缠绕电缆可以帮助您节省时间。原因在于，它是由一种更加坚固且能保持其柔韧性的材料制成。
橡胶耳罩上的超软橡胶材料触感非凡，佩戴在耳中浑然不觉。令您感受耳塞式耳机前所未有的舒适体验。
可伸缩线缆尽可能地减少了线缆缠结的情况，是线缆管理的理想途径。它还便于在不使用时存放耳机。
专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。
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