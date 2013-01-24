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SHE3570BW/98
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    耳塞

    SHE3570BW/98

    音乐绽放绚丽色彩

    独特的颜色方案可适应各种场合；超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是享受音乐的上佳之选。

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      超小型设计，令耳内佩戴服贴而舒适

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      超小轻便的耳内设计，特别适合较小的耳形，长时间聆听也不感觉疲累。

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      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

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      飞利浦耳机的超小型扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。

      胶质软线，耐用性更高

      为延长产品寿命，在耳机和线缆之间使用了软质橡胶，从而避免线缆缠结，使其不致因反复掰折而损坏。

      技术规格

      • 内箱

        EAN
        87 12581 58583 9
        总重
        0.1256  千克
        高度
        5.9  厘米
        长度
        17.8  厘米
        净重
        0.0294  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.0962  千克
        宽度
        9.8  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 58579 2
        总重
        1.1848  千克
        高度
        13.4  厘米
        长度
        36.5  厘米
        净重
        0.2352  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        0.9496  千克
        宽度
        21.3  厘米

      • 包装尺寸

        EAN
        69 23410 70735 9
        随附产品数量
        1
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.0242  千克
        高度
        17  厘米
        净重
        0.0098  千克
        自重
        0.0144  千克
        宽度
        5  厘米
        包装类型
        塑封包装

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀铬合金

      • 声音

        频率响应
        12 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        类型
        动态

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