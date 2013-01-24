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耳塞式耳机

SHE3575BG/10
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    耳塞式耳机

    SHE3575BG/10

    小而响亮

    超小的耳内设计，贴合您的耳形，配戴更舒适。优质的扬声器可提供震撼的音效。集成的麦克风让您的话音清晰再现。它特别适合长时间聆听音乐和通话。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥119.00

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      弯曲式原声导管可以引导定向而又精确的声音

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      无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

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      3.5 毫米插头，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm

      3.5 毫米立体声接口，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm

      其他 3.5 毫米接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung

      其他 3.5 毫米立体声接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      胶质软线，耐用性更高

      为延长产品寿命，在耳机和线缆之间使用了软质橡胶，从而避免线缆缠结，使其不致因反复掰折而损坏。

      技术规格

      • 内箱

        EAN
        87 12581 58635 5
        总重
        0.1277  千克
        高度
        5.9  厘米
        长度
        17.8  厘米
        净重
        0.033  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.0947  千克
        宽度
        9.8  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 58631 7
        总重
        1.2016  千克
        高度
        13.4  厘米
        长度
        36.5  厘米
        净重
        0.264  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        0.9376  千克
        宽度
        21.3  厘米

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 23410 70760 1
        总重
        0.0249  千克
        高度
        17  厘米
        净重
        0.011  千克
        自重
        0.0139  千克
        宽度
        5  厘米
        包装类型
        塑封包装

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声耳机
        接头末端
        镀铬合金
        麦克风
        内置麦克风
        线缆类型
        铜制

      • 声音

        原声系统
        半开式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12-23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        8 毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 耳罩
      • 附加连接器

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