音乐绽放绚丽色彩
耳机采用独特的颜色方案，可适应各种场合；超小巧的耳塞式设计，贴合耳形，带来极佳的舒适感；优质扬声器为您呈现精准音效和震撼低音，的确是享受音乐的上佳之选。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
音乐绽放绚丽色彩
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尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
飞利浦耳机专属的高效能小型扬声器，确保外形精确契合，带来精准震撼低音效果，是您聆听曼妙音乐的理想之选。
超小轻便的耳内设计，特别适合较小的耳形，长时间聆听也不感觉疲累。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
飞利浦耳机的超小型扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。
为延长产品寿命，在耳机和线缆之间使用了软质橡胶，从而避免线缆缠结，使其不致因反复掰折而损坏。
内箱
外箱
包装尺寸
连接
声音