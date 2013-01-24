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BASS+

带麦克风的耳机

SHE4305BK/00
  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。
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    BASS+ 带麦克风的耳机

    SHE4305BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    体验此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，具有出色的隔音效果和佩戴稳固性，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥269.00

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      人体工程学设计，提供更好舒适度

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      通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

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      纤薄的入耳式设计

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      采用超薄的入耳式设计，可更好地贴合耳朵，每个耳机均可稳固地佩戴，提供更强的稳固性，不会滑落。

      良好的隔音效果

      良好的隔音效果

      专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。

      您可以感受到震撼粗犷的低音

      您可以感受到震撼粗犷的低音

      这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        12.2  毫米
        最大输入功率
        30  mW
        阻抗
        32  欧姆
        频率响应
        9 - 23 000  赫兹

      • 连接

        线缆接口
        对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米
        接口末端
        镀镍

      • 内箱

        总重
        0.182  千克
        GTIN
        2 69 25970 71337 9
        高度
        10.5  厘米
        长度
        18  厘米
        净重
        0.039  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.143  千克
        宽度
        8.2  厘米

      • 外箱

        总重
        1.76  千克
        GTIN
        1 69 25970 71337 2
        高度
        24.8  厘米
        长度
        38  厘米
        净重
        0.312  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.448  千克
        宽度
        18.1  厘米

      • 包装尺寸

        包装类型
        塑封包装
        货架摆放类型
        两种
        厚度
        2.5  厘米
        EAN
        69 25970 71337 5
        总重
        0.0496  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.013  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.0366  千克
        宽度
        9.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        2.8  厘米
        高度
        8  厘米
        重量
        0.0117  千克
        宽度
        3  厘米

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