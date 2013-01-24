让您尽享震撼低音+效果。
体验此小巧精致的封装中迸发的令人惊叹的强劲音效。飞利浦震撼的低音 + 耳机的扬声器驱动器经过专门调谐，只为震撼的低音表现，具有出色的隔音效果和佩戴稳固性，令您沉浸在音乐的节拍之中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
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让您尽享震撼低音+效果。
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提供真正让您感受到节拍的震撼、强劲低音。强大的 12.2 毫米扬声器驱动器从时尚、紧凑的包装中迸发出非常强劲的低音效果。
采用人体工程学设计，带椭圆和弯曲式管，可舒适、自然贴合。您可以舒适地聆听数小时。
方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放或暂停播放曲目和接听电话。
采用超薄的入耳式设计，可更好地贴合耳朵，每个耳机均可稳固地佩戴，提供更强的稳固性，不会滑落。
专为提供出色的被动式噪音隔离效果而设计，这款入耳式耳机确保您不会错过音乐节拍。
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
设计
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸
产品尺寸