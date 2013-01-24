增强的低音效果
具有 15 毫米扬声器和低音节拍音孔，这些耳塞式耳机在增强低音效果方面具有很大的吸引力。松软橡胶的柔软主体使耳机可以舒适、稳固的戴在您的耳上。三种尺寸的可互换耳塞专为您而定制。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
耳罩和驱动器之间的空气可带来枕头般的柔软触感，减小耳朵承受的压力。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
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