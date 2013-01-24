增强的低音效果

具有 15 毫米扬声器和低音节拍音孔，这些耳塞式耳机在增强低音效果方面具有很大的吸引力。松软橡胶的柔软主体使耳机可以舒适、稳固的戴在您的耳上。三种尺寸的可互换耳塞专为您而定制。 查看所有优势