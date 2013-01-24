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耳塞

SHE4600/00
  • 增强的低音效果 增强的低音效果 增强的低音效果
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    耳塞

    SHE4600/00

    增强的低音效果

    具有 15 毫米扬声器和低音节拍音孔，这些耳塞式耳机在增强低音效果方面具有很大的吸引力。松软橡胶的柔软主体使耳机可以舒适、稳固的戴在您的耳上。三种尺寸的可互换耳塞专为您而定制。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥189.00

    耳塞

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      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

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      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        18 - 22 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        30  mW
        灵敏度
        107  分贝
        扬声器直径
        15  毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀镍
        线缆类型
        铜制

      • 包装尺寸

        高度
        17.3  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        2.5  厘米
        净重
        0.0134  千克
        总重
        0.0592  千克
        自重
        0.0458  千克
        EAN
        69 23410 71659 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        厚度
        1.0  英寸
        总重
        0.131  磅
        高度
        6.8  英寸
        净重
        0.030  磅
        自重
        0.101  磅
        货架摆放类型
        样品
        宽度
        3.7  英寸

      • 外箱

        长度
        35.8  厘米
        宽度
        21.5  厘米
        高度
        18.3  厘米
        净重
        0.3216  千克
        总重
        1.99  千克
        自重
        1.6684  千克
        用户包装数量
        24
        GTIN
        1 69 23410 71659 4
        总重
        4.387  磅
        高度
        7.2  英寸
        长度
        14.1  英寸
        净重
        0.709  磅
        自重
        3.678  磅
        宽度
        8.5  英寸

      • 内箱

        长度
        10.5  厘米
        宽度
        8.8  厘米
        高度
        16.9  厘米
        净重
        0.0402  千克
        总重
        0.2218  千克
        自重
        0.1816  千克
        用户包装数量
        3
        GTIN
        2 69 23410 71659 1
        总重
        0.489  磅
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        自重
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        宽度
        3.5  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        1.4  厘米
        厚度
        0.6  英寸
        高度
        2.5  厘米
        高度
        1.0  英寸
        重量
        0.0118  千克
        重量
        0.026  磅
        宽度
        0.8  英寸
        宽度
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