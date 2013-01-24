陶醉于清晰自然的声音之中
时髦而不失典雅，CitiScape St Germain 耳机的灵感来源于巴黎 boho charm。其柔软隔音耳盖将清晰自然的声音完全锁住，为您的双耳带来舒适愉悦的享受。而抗缠结的磁性线缆将使生活变得更畅快。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
陶醉于清晰自然的声音之中
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陶醉于清晰自然的声音之中
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您的 CitiScape 耳塞随附 3 副耳罩，让您的耳朵享受完美的贴合体验。耳罩提供从小到大 3 种尺寸，均具时尚品味且超凡舒适。
通过精细调谐的 10 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。CitiScape 耳塞采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供清澈细腻而自然的音效。
您的 CitiScape 入耳式耳机采用磁性凹槽形耳塞设计，可巧妙地确保整洁，又便于存放。每个耳塞背面嵌有磁铁，耳塞可以吸在一起 – 从此告别缠绕、忙乱或杂乱之扰。只需“咔哒”一声将耳塞背对背吸在一起，再用扁平抗缠结线缆扎起来，耳塞便可以随时陪伴您左右了。
使用 CitiScape 耳机的智能滑动线缆，与朋友一起更加轻松地分享音乐。其内置线夹可顺畅地滑下耳机线，巧妙地将耳机分开，让您及您的朋友轻松聆听相同的音乐 … 尽情享受。
您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。
彻底告别包内外成堆的零乱打结线缆。CitiScape 耳机的 1.2 米扁平抗缠结线缆能始终摆脱缠绕和打结。现在您可以专注于最重要的事情，比如随时随地轻松畅享音乐。
声音
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