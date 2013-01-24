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CitiScape 耳塞

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    CitiScape 耳塞

    SHE5105PP/98

    陶醉于清晰自然的声音之中

    时髦而不失典雅，CitiScape St Germain 耳机的灵感来源于巴黎 boho charm。其柔软隔音耳盖将清晰自然的声音完全锁住，为您的双耳带来舒适愉悦的享受。而抗缠结的磁性线缆将使生活变得更畅快。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    CitiScape 耳塞

    陶醉于清晰自然的声音之中

    时髦而不失典雅，CitiScape St Germain 耳机的灵感来源于巴黎 boho charm。其柔软隔音耳盖将清晰自然的声音完全锁住，为您的双耳带来舒适愉悦的享受。而抗缠结的磁性线缆将使生活变得更畅快。 查看所有优势

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      技术规格

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        20 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        105  分贝
        扬声器直径
        10  毫米
        最大输入功率
        20  mW

      • 连接

        连接器
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接头末端
        镀金
        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 包装尺寸

        高度
        17.5  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        2  厘米
        净重
        0.025  千克
        总重
        0.0615  千克
        自重
        0.0365  千克
        EAN
        69 23410 71352 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        长度
        37.5  厘米
        宽度
        15.5  厘米
        高度
        23.5  厘米
        净重
        0.6  千克
        总重
        1.958  千克
        自重
        1.358  千克
        用户包装数量
        24
        GTIN
        1 69 23410 71352 4

      • 内箱

        长度
        18  厘米
        宽度
        7  厘米
        高度
        10.5  厘米
        净重
        0.075  千克
        总重
        0.214  千克
        自重
        0.139  千克
        用户包装数量
        3
        GTIN
        2 69 23410 71352 1

      • 产品尺寸

        厚度
        1.2  厘米
        高度
        2.4  厘米
        重量
        0.016  千克
        宽度
        2.2  厘米

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