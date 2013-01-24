磁性凹槽形耳塞，轻松存储更整洁

您的 CitiScape 入耳式耳机采用磁性凹槽形耳塞设计，可巧妙地确保整洁，又便于存放。每个耳塞背面嵌有磁铁，耳塞可以吸在一起 – 从此告别缠绕、忙乱或杂乱之扰。只需“咔哒”一声将耳塞背对背吸在一起，再用扁平抗缠结线缆扎起来，耳塞便可以随时陪伴您左右了。