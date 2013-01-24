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耳塞式耳机

SHE7005A/00
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    耳塞式耳机

    SHE7005A/00

    小巧贴合

    耳机采用微型高效扬声器，带来强劲低音和清晰音质。超小巧的耳塞式设计，小巧贴合，长时间聆听也倍感舒适。抗缠结滑块，防止线缆缠结的理想线缆管理方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥149.00

    耳塞式耳机

    小巧贴合

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      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      抗缠结滑块

      抗缠结滑块

      存放耳机时，如果未妥善放好，线缆就可能发生缠结。这样，聆听音乐前后存取耳机就会变得很麻烦。您只需将抗缠结滑块朝听筒方向滑动，即可将两个听筒整洁地保持在一起，将线缆缠结的可能性降到最小。

      高效能小型扬声器，再现精准低音效果

      高效能小型扬声器，再现精准低音效果

      飞利浦耳机专属的高效能小型扬声器，确保外形精确契合，带来精准震撼低音效果，是您聆听曼妙音乐的理想之选。

      超小型设计，令耳内佩戴服贴而舒适

      超小型设计，令耳内佩戴服贴而舒适

      超小轻便的耳内设计，特别适合较小的耳形，长时间聆听也不感觉疲累。

      集成麦克风和通话按钮

      集成麦克风和通话按钮

      通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。

      音孔设计，带来更佳的均衡、更真实的声音

      音孔设计，便于气流通过耳机扬声器；这有助于均衡高部音调和低音，从而营造出更全面、更真实的聆听体验。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

      飞利浦耳机的超小型扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。

      通过飞利浦耳机应用程序定制您的声音和按钮

      下载飞利浦耳机应用程序来定制您耳机的声音，同时也可以遥控接听/结束通话、播放/暂停音乐、调整音量 +/- 以及更换曲目。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        1.39  厘米
        宽度
        0.5  英寸
        高度
        0.91  厘米
        高度
        0.4  英寸
        厚度
        1.1  厘米
        厚度
        0.4  英寸
        重量
        0.012  千克
        重量
        0.026  磅

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        频率响应
        19 - 21000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        25 毫瓦
        灵敏度
        107 dB
        扬声器直径
        8.6 毫米

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        高度
        17.2  厘米
        高度
        6.8  英寸
        宽度
        9.7  厘米
        宽度
        3.8  英寸
        厚度
        2.6  厘米
        厚度
        1.0  英寸
        净重
        0.012  千克
        净重
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        总重
        0.039  千克
        总重
        0.086  磅
        自重
        0.027  千克
        自重
        0.060  磅
        EAN
        69 23410 71526 2
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

      • 外箱

        长度
        38.2  厘米
        长度
        15.0  英寸
        宽度
        18.7  厘米
        宽度
        7.4  英寸
        高度
        25  厘米
        高度
        9.8  英寸
        净重
        0.288  千克
        净重
        0.635  磅
        总重
        1.55  千克
        总重
        3.417  磅
        自重
        1.262  千克
        自重
        2.782  磅
        GTIN
        1 69 23410 71526 9
        用户包装数量
        24

      • 内箱

        长度
        18  厘米
        长度
        7.1  英寸
        宽度
        8.5  厘米
        宽度
        3.3  英寸
        高度
        10.5  厘米
        高度
        4.1  英寸
        净重
        0.036  千克
        净重
        0.079  磅
        总重
        0.157  千克
        总重
        0.346  磅
        自重
        0.121  千克
        自重
        0.267  磅
        GTIN
        2 69 23410 71526 6
        用户包装数量
        3

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