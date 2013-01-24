尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
存放耳机时，如果未妥善放好，线缆就可能发生缠结。这样，聆听音乐前后存取耳机就会变得很麻烦。您只需将抗缠结滑块朝听筒方向滑动，即可将两个听筒整洁地保持在一起，将线缆缠结的可能性降到最小。
飞利浦耳机专属的高效能小型扬声器，确保外形精确契合，带来精准震撼低音效果，是您聆听曼妙音乐的理想之选。
超小轻便的耳内设计，特别适合较小的耳形，长时间聆听也不感觉疲累。
通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。
音孔设计，便于气流通过耳机扬声器；这有助于均衡高部音调和低音，从而营造出更全面、更真实的聆听体验。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
飞利浦耳机的超小型扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。
下载飞利浦耳机应用程序来定制您耳机的声音，同时也可以遥控接听/结束通话、播放/暂停音乐、调整音量 +/- 以及更换曲目。
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