Indies
CitiScape Indies 的城市酷炫色彩为您的生活带来热情，最具活力的城市和汽车引擎盖激发出灵感。柔软的隔音耳罩锁住令人惊叹的清晰音质和动态低音，带来舒适、身临其境般的聆听体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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CitiScape Indies 的城市酷炫色彩为您的生活带来热情，最具活力的城市和汽车引擎盖激发出灵感。柔软的隔音耳罩锁住令人惊叹的清晰音质和动态低音，带来舒适、身临其境般的聆听体验。 查看所有优势
您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。
您的 CitiScape 耳塞随附 3 副耳罩，让您的耳朵享受完美的贴合体验。耳罩提供从小到大 3 种尺寸，均具时尚品味且超凡舒适。
胶质软线，耐用性更高，有助于延长耳机的使用寿命，线缆连接耳塞处的软橡胶可防止连接因反复掰折而受损。
声音
设计
连接
内箱
外箱
包装尺寸
产品尺寸