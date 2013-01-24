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CitiScape 耳塞

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    CitiScape 耳塞

    SHE7055EN/00

    清晰的自然音色

    CitiScape Indies 的城市酷炫色彩耳机为您的生活带来热情，最具活力的城市和汽车引擎盖激发出灵感。柔软的隔音耳罩锁住令人惊叹的清晰音质和动态低音，带来舒适、身临其境般的聆听体验 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    CitiScape 耳塞

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      使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

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      您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。

      从 3 副耳罩中选择，获得完美贴合

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      扁平抗缠结线缆具有抗缠结滑块，确保您的线缆不会缠结

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      精细调谐的 9 毫米驱动器带来清晰音质和动态低音

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      隔音耳罩为您阻隔城市的噪音

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      胶质软线，耐用性更高

      胶质软线，耐用性更高，有助于延长耳机的使用寿命，线缆连接耳塞处的软橡胶可防止连接因反复掰折而受损。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        频率响应
        19 - 21 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        8.6  毫米
        最大输入功率
        25  mW

      • 设计

        颜色
        白色 & 红色

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接口末端
        镀铬

      • 包装尺寸

        高度
        17.5  厘米
        高度
        6.9  英寸
        宽度
        9.5  厘米
        宽度
        3.7  英寸
        厚度
        2  厘米
        厚度
        0.8  英寸
        净重
        0.013  千克
        净重
        0.029  磅
        总重
        0.0502  千克
        总重
        0.111  磅
        自重
        0.0372  千克
        自重
        0.082  磅
        EAN
        69 23410 72025 9
        货架摆放类型
        样品
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

      • 外箱

        长度
        38  厘米
        长度
        15.0  英寸
        宽度
        16  厘米
        宽度
        6.3  英寸
        高度
        25  厘米
        高度
        9.8  英寸
        净重
        0.312  千克
        净重
        0.688  磅
        总重
        1.73  千克
        总重
        3.814  磅
        自重
        1.418  千克
        自重
        3.126  磅
        GTIN
        1 69 23410 72025 6
        用户包装数量
        24

      • 内箱

        长度
        18  厘米
        长度
        7.1  英寸
        宽度
        7  厘米
        宽度
        2.8  英寸
        高度
        10.5  厘米
        高度
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        净重
        0.039  千克
        净重
        0.086  磅
        总重
        0.182  千克
        总重
        0.401  磅
        自重
        0.143  千克
        自重
        0.315  磅
        GTIN
        2 69 23410 72025 3
        用户包装数量
        3

      • 产品尺寸

        宽度
        2.2  厘米
        宽度
        0.9  英寸
        高度
        2.4  厘米
        高度
        0.9  英寸
        厚度
        1.2  厘米
        厚度
        0.5  英寸
        重量
        0.0127  千克
        重量
        0.028  磅

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