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耳塞

SHE7750/97
  • 涡流式低音 涡流式低音 涡流式低音
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    耳塞

    SHE7750/97

    涡流式低音

    具有涡流式低音效果的高品质耳塞式耳机

    耳塞

    涡流式低音

    具有涡流式低音效果的高品质耳塞式耳机

    涡流式低音

    具有涡流式低音效果的高品质耳塞式耳机

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    涡流式低音

    具有涡流式低音效果的高品质耳塞式耳机

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      柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

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      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      涡流式低音给您深邃而动感的低音享受

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      非对称布线让电缆不再碍手碍脚

      这样的布线方式既简单又能很好地解决电缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。

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      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

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      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      分开电缆使得遥控连接非常方便

      这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        8 - 24 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        108 dB
        扬声器直径
        15 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行，不对称
        线缆长度
        0.6 米 + 0.6 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        OFC

      • 内箱

        净重
        0.53  千克
        高度
        11.3  厘米
        长度
        23.3  厘米
        净重
        0.372  千克
        自重
        0.158  千克
        宽度
        18.5  厘米

      • 外箱

        净重
        9.725  千克
        高度
        49.2  厘米
        长度
        48.8  厘米
        净重
        8.472  千克
        自重
        1.253  千克
        宽度
        39.8  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.9  厘米
        净重
        0.062  千克
        高度
        21.9  厘米
        净重
        0.018  千克
        自重
        0.044  千克
        宽度
        9.9  厘米

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