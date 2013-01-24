包装盒中的其他物品
- 外壳
- 控件（黑色）
涡流式低音
高品质的耳塞式耳机，带有涡轮增压低音、音量控制和结实的提包，可在耳机不使用时提供额外的保护。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
涡流式低音
高品质的耳塞式耳机，带有涡轮增压低音、音量控制和结实的提包，可在耳机不使用时提供额外的保护。
涡流式低音
高品质的耳塞式耳机，带有涡轮增压低音、音量控制和结实的提包，可在耳机不使用时提供额外的保护。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
涡流式低音
高品质的耳塞式耳机，带有涡轮增压低音、音量控制和结实的提包，可在耳机不使用时提供额外的保护。
小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
通过将低音声波直接送入耳朵营造出独特的“声乐调谐”的低音效果。使您获得梦幻般逼真的效果和环绕立体声体验。
这样的布线方式既简单又能很好地解决线缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
不必走近音频来源设备也能够将音量调节至理想大小。
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