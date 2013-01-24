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耳塞

SHE8000/98
  • 提升低音。 提升低音。 提升低音。
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    耳塞

    SHE8000/98

    提升低音。

    借助细小的超优质扬声器，提供丰富、低沉的低音和通透清晰的音质。集成软线耐用，经得起拉伸，防滑手柄令佩戴轻松方便。超柔合成硅胶耳罩可确保持久的舒适感。

    官方建议零售价: ￥249.00

    耳塞

    提升低音。

    借助细小的超优质扬声器，提供丰富、低沉的低音和通透清晰的音质。集成软线耐用，经得起拉伸，防滑手柄令佩戴轻松方便。超柔合成硅胶耳罩可确保持久的舒适感。

    提升低音。

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    耳塞

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    借助细小的超优质扬声器，提供丰富、低沉的低音和通透清晰的音质。集成软线耐用，经得起拉伸，防滑手柄令佩戴轻松方便。超柔合成硅胶耳罩可确保持久的舒适感。

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      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

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      这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。

      抗缠结滑块

      抗缠结滑块

      存放耳机时，如果未妥善放好，线缆就可能发生缠结。这样，聆听音乐前后存取耳机就会变得很麻烦。您只需将抗缠结滑块朝听筒方向滑动，即可将两个听筒整洁地保持在一起，将线缆缠结的可能性降到最小。

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。

      卓越的噪音隔离可确保在音量较低时获得高品质音效

      您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      符合人体工程学的弯曲式原声导管设计确保佩戴自然舒适

      根据人耳解剖学得出的弯曲式原声导管模型 15 度微斜卓越设计令耳塞自然贴合，带给您一流的舒适感，

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        1.5  厘米
        高度
        2.5  厘米
        厚度
        1.4  厘米
        重量
        0.0105  千克

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        EAN
        69 23410 70814 1
        随附产品数量
        1
        厚度
        2.5  厘米
        总重
        0.04991  千克
        高度
        15  厘米
        净重
        0.0114  千克
        自重
        0.03851  千克
        宽度
        9.5  厘米
        包装类型
        样品

      • 外箱

        EAN
        87 12581 58854 0
        用户包装数量
        24
        总重
        1.741  千克
        高度
        18.7  厘米
        长度
        37  厘米
        净重
        0.2736  千克
        自重
        1.4674  千克
        宽度
        22  厘米

      • 内箱

        EAN
        87 12581 58855 7
        用户包装数量
        6
        总重
        0.3889  千克
        高度
        17  厘米
        长度
        17.4  厘米
        净重
        0.0684  千克
        自重
        0.3205  千克
        宽度
        8.5  厘米

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