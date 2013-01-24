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耳塞式耳机

SHE8005/00
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    耳塞式耳机

    SHE8005/00

    提升低音。

    SHE8005/00 耳机借助细小的超优质扬声器，可提供丰富、低沉的低音和通透清晰的音质。集成软线耐用，经得起拉伸，防滑手柄令佩戴轻松方便。超柔合成硅胶耳罩可确保舒适感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

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      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        2.15  厘米
        宽度
        0.8  英寸
        高度
        2.2  厘米
        高度
        0.9  英寸
        厚度
        1.2  厘米
        厚度
        0.5  英寸
        重量
        0.0135  千克
        重量
        0.030  磅

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        10 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        100  分贝
        扬声器直径
        10  毫米
        最大输入功率
        15  mW

      • 连接

        连接器
        3.5 毫米立体声
        麦克风
        内置麦克风
        兼容于：
        Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm、Sony Ericsson、Nokia 和 Samsung
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接头末端
        镀金

      • 便利性

        音量控制

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        高度
        15  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        2.5  厘米
        净重
        0.0144  千克
        总重
        0.05291  千克
        自重
        0.03851  千克
        EAN
        69 23410 71469 2
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        厚度
        1.0  英寸
        总重
        0.117  磅
        高度
        5.9  英寸
        净重
        0.032  磅
        自重
        0.085  磅
        宽度
        3.7  英寸

      • 外箱

        长度
        37  厘米
        宽度
        22  厘米
        高度
        18.7  厘米
        净重
        0.3456  千克
        总重
        1.813  千克
        自重
        1.4674  千克
        用户包装数量
        24
        总重
        3.997  磅
        GTIN
        1 69 23410 71469 9
        高度
        7.4  英寸
        长度
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        净重
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        自重
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        宽度
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      • 内箱

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        高度
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        总重
        0.4069  千克
        自重
        0.3205  千克
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