如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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需要调整音量？接听或拒绝来电？线控装置具有音量和通话控制功能，通过此耳机控件，一切唾手可得！
Turbo Bass 音孔可以优化控制气流，从而再现浑厚沉稳、层次丰富的高保真低音音效。
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
存放耳机时，如果未妥善放好，线缆就可能发生缠结。这样，聆听音乐前后存取耳机就会变得很麻烦。您只需将抗缠结滑块朝听筒方向滑动，即可将两个听筒整洁地保持在一起，将线缆缠结的可能性降到最小。
保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。
灵敏而圆润的麦克风，让您的话音清晰呈现
其他 3.5 毫米立体声接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
根据人耳解剖学得出的弯曲式原声导管模型 15 度微斜卓越设计令耳塞自然贴合，带给您一流的舒适感，
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
产品尺寸
声音
连接
便利性
包装尺寸
外箱
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