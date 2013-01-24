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SHE9005/00
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    耳塞

    SHE9005/00

    完美配衬，精致音色

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      其他 3.5 毫米立体声接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        2.5  厘米
        宽度
        1.0  英寸
        高度
        12  厘米
        高度
        4.7  英寸
        厚度
        1.15  厘米
        厚度
        0.5  英寸
        重量
        0.015  千克
        重量
        0.033  磅

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        102  分贝
        扬声器直径
        10  毫米
        最大输入功率
        15  mW

      • 连接

        连接器
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接头末端
        镀金

      • 内箱

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        2 69 23410 71468 9
        用户包装数量
        3

      • 外箱

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        自重
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        GTIN
        1 69 23410 71468 2
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        高度
        17.5  厘米
        高度
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        宽度
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        宽度
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        厚度
        4  厘米
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