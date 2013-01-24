包装盒中的其他物品
- 耳罩
- 泡沫耳罩
完美配衬，精致音色
耳机具有防震金属外壳。性能卓越的扬声器可营造无与伦比的低音保真度，再现栩栩如生的音效。独特的弧形设计使其完美贴合耳形。ComplyTM 泡沫耳套带给您完美的噪音隔离效果。织物线缆有助于防止缠绕。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
完美配衬，精致音色
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完美配衬，精致音色
耳机具有防震金属外壳。性能卓越的扬声器可营造无与伦比的低音保真度，再现栩栩如生的音效。独特的弧形设计使其完美贴合耳形。ComplyTM 泡沫耳套带给您完美的噪音隔离效果。织物线缆有助于防止缠绕。 查看所有优势
这款耳机的外壳采用高品质金属材料，可以防止不必要的振动以实现准确的声音传输，从而提供流畅的低音效果和清晰的中高频音调。
Turbo Bass 音孔可以优化控制气流，从而再现浑厚沉稳、层次丰富的高保真低音音效。
超柔记忆泡沫耳垫，完美地贴合您的耳朵轮廓。这让您配戴更加舒适，几乎感觉不到它的存在。
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
存放耳机时，如果未妥善放好，线缆就可能发生缠结。这样，聆听音乐前后存取耳机就会变得很麻烦。您只需将抗缠结滑块朝听筒方向滑动，即可将两个听筒整洁地保持在一起，将线缆缠结的可能性降到最小。
保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。
这些耳机具有无缝耳内密封垫，为您提供令人惊喜的卓越隔音效果
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
独特的曲线型耳机外壳设计，使其轻易形成完美的耳内配戴效果 – 即使在旅途中
根据人耳解剖学得出的弯曲式原声导管模型 15 度微斜卓越设计令耳塞自然贴合，带给您一流的舒适感，
编织绝缘线缆可以避免缠绕，结实耐用，延长产品使用寿命。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
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