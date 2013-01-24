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带麦克风的耳机

SHE9055BL/00
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    带麦克风的耳机

    SHE9055BL/00

    高度精确的声音

    CitiScape Jetts 令人心动的扁平印图线缆为都市炫动舞出摩登流行风尚。精细调谐的 9 毫米驱动器带来精准音效和饱满的低音，人体工程学声管和度身定做的耳罩确保个性化的舒适享受和时尚体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

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      使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

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      技术规格

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        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        16 - 23 000 赫兹  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        灵敏度
        106  分贝
        单元直径
        9  毫米
        最大输入功率
        16  mW

      • 设计

        颜色
        蓝色

      • 连接

        连接口
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接口末端
        镀金
        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 内箱

        总重
        0.2416  千克
        GTIN
        2 69 23410 72310 0
        高度
        10.5  厘米
        长度
        18  厘米
        净重
        0.0594  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.1822  千克
        宽度
        8.6  厘米

      • 外箱

        总重
        2.17  千克
        GTIN
        1 69 23410 72310 3
        高度
        18.6  厘米
        长度
        38  厘米
        净重
        0.4752  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        1.6948  千克
        宽度
        22  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.7  厘米
        EAN
        69 23410 72310 6
        总重
        0.0638  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.0198  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.044  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        9.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        1.25  厘米
        高度
        2.2  厘米
        重量
        0.017  千克
        宽度
        2.1  厘米

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