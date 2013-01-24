高度精确的声音
CitiScape Jetts 令人心动的扁平印图线缆为都市炫动舞出摩登流行风尚。精细调谐的 9 毫米驱动器带来精准音效和饱满的低音，人体工程学声管和度身定做的耳罩确保个性化的舒适享受和时尚体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高度精确的声音
CitiScape Jetts 令人心动的扁平印图线缆为都市炫动舞出摩登流行风尚。精细调谐的 9 毫米驱动器带来精准音效和饱满的低音，人体工程学声管和度身定做的耳罩确保个性化的舒适享受和时尚体验。 查看所有优势
高度精确的声音
CitiScape Jetts 令人心动的扁平印图线缆为都市炫动舞出摩登流行风尚。精细调谐的 9 毫米驱动器带来精准音效和饱满的低音，人体工程学声管和度身定做的耳罩确保个性化的舒适享受和时尚体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高度精确的声音
CitiScape Jetts 令人心动的扁平印图线缆为都市炫动舞出摩登流行风尚。精细调谐的 9 毫米驱动器带来精准音效和饱满的低音，人体工程学声管和度身定做的耳罩确保个性化的舒适享受和时尚体验。 查看所有优势
您的 CitiScape 耳塞随附 3 副耳罩，让您的耳朵享受完美的贴合体验。耳罩提供从小到大 3 种尺寸，均具时尚品味且超凡舒适。
基于大量研究、经过精心设计且贴合任何耳形，人体工程学椭圆声管可确保最佳效果和舒适配戴。
通过精细调谐的 9 毫米驱动器接入具有水晶般清澈自然音质的世界。CitiScape 耳塞采用精心设计，无论聆听何种音乐，均能提供高精确的声音。
隔音耳罩可阻隔环境噪音，使您沉醉在纯净的音乐享受之中。
您的 CitiScape 耳机具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。轻而易举地保持音乐连接 – 以及与对您来说最重要的人保持联络。
高效声室系统专为最大限度增加声波自由发散的空间而设计。因此，您可以享受到更具动感的音效。
为延长耳机的寿命，软性保护橡胶可保护线缆与耳罩外壳处的连接。这可以防止因反复掰折而造成的线缆损伤。
印有都市炫动图案的智能扁平线缆，让您紧跟流行趋势且无线缆缠绕之忧。
声音
设计
连接
内箱
外箱
包装尺寸
产品尺寸