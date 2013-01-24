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耳塞

SHE9500/97
  • 卓越音效 卓越音效 卓越音效
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    耳塞

    SHE9500/97

    卓越音效

    尽情沉浸在 SHE 9500 的非凡音效中。借助其性能卓越的滑合装置和强劲的钕制扬声器驱动器，您可以享受到耳机音效的至高境界。

    耳塞

    卓越音效

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      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      非对称布线让线缆不再碍手碍脚

      这样的布线方式既简单又能很好地解决线缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      符合人体工学的耳机增强使用者的舒适感

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      被动噪音隔离使您以更低的音量获得更佳的音效

      在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。

      超软橡胶耳罩带给您舒适的感官享受

      橡胶耳罩上的超软橡胶材料触感非凡，佩戴在耳中浑然不觉。令您感受耳塞式耳机前所未有的舒适体验。

      分开电缆使得遥控连接非常方便

      这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放

      • 连接

        线缆接口
        两边平行，不对称
        线缆长度
        0.6 米 + 0.6 米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        随附
        旅行箱
        延长线
        1.2  米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.9  厘米
        总重
        0.069  千克
        高度
        21.9  厘米
        净重
        0.022  千克
        自重
        0.047  千克
        宽度
        9.9  厘米

      • 外箱

        总重
        10.397  千克
        高度
        49.2  厘米
        长度
        48.8  厘米
        净重
        9.144  千克
        自重
        1.253  千克
        宽度
        39.8  厘米

      • 内箱

        总重
        0.572  千克
        高度
        11.3  厘米
        长度
        23.3  厘米
        净重
        0.414  千克
        自重
        0.158  千克
        宽度
        18.5  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • 外壳
      • 塞子
      • 可分离（黑色）

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