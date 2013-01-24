包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- 外壳
- 塞子
- 可分离（黑色）
卓越音效
尽情沉浸在 SHE 9500 的非凡音效中。借助其性能卓越的滑合装置和强劲的钕制扬声器驱动器，您可以享受到耳机音效的至高境界。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
卓越音效
尽情沉浸在 SHE 9500 的非凡音效中。借助其性能卓越的滑合装置和强劲的钕制扬声器驱动器，您可以享受到耳机音效的至高境界。
卓越音效
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卓越音效
尽情沉浸在 SHE 9500 的非凡音效中。借助其性能卓越的滑合装置和强劲的钕制扬声器驱动器，您可以享受到耳机音效的至高境界。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
这样的布线方式既简单又能很好地解决线缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。
橡胶耳罩上的超软橡胶材料触感非凡，佩戴在耳中浑然不觉。令您感受耳塞式耳机前所未有的舒适体验。
这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。
声音
连接
附件
包装尺寸
外箱
内箱