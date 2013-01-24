包装盒中的其他物品
- she9550 3 种尺寸的耳罩
- she9550 颈带 黑色
浑厚的低音
前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
浑厚的低音
前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。
浑厚的低音
前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
浑厚的低音
前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。
保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。
存放线缆、调整线缆长度的巧妙解决方案，带来最大的便利性。耳机同样可扣合到绕线装置上。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
根据人耳解剖学得出的弯曲式原声导管模型 15 度微斜卓越设计令耳塞自然贴合，带给您一流的舒适感，
可互换耳罩具有三种不同尺寸（小、中和大），确保完美贴合每个用户。而且它们是由超柔软硅制成，即使长时间聆听也倍感舒适。
音孔是听筒中的一个小孔，使得气流可以通过扬声器，从而控制低频，实现浑厚而清晰的低音效果。
借助软硅胶垫，耳机可以轻柔地放置在双耳内，让您配戴数小时依然舒适
声音
连接
包装尺寸
外箱
内箱