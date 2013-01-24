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耳塞

SHE9551/98
  • 浑厚的低音 浑厚的低音 浑厚的低音
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    耳塞

    SHE9551/98

    浑厚的低音

    前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。

    耳塞

    浑厚的低音

    前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。

    浑厚的低音

    前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。

    耳塞

    浑厚的低音

    前置音孔可提供深沉震撼的低音，弯曲式原声导管设计则可确保配戴舒适。随附的绕线装置可方便地挂在背包或皮带上。

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      绕线装置简化了电缆存储和长度调节

      存放线缆、调整线缆长度的巧妙解决方案，带来最大的便利性。耳机同样可扣合到绕线装置上。

      弯曲式原声导管可以引导定向而又精确的声音

      弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放

      卓越的噪音隔离可确保在音量较低时获得高品质音效

      您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      符合人体工程学的弯曲式原声导管设计确保佩戴自然舒适

      根据人耳解剖学得出的弯曲式原声导管模型 15 度微斜卓越设计令耳塞自然贴合，带给您一流的舒适感，

      3 种型号的超柔软硅制耳罩确保完美贴合

      可互换耳罩具有三种不同尺寸（小、中和大），确保完美贴合每个用户。而且它们是由超柔软硅制成，即使长时间聆听也倍感舒适。

      音孔控制低频，以实现浑厚而清晰的低音

      音孔是听筒中的一个小孔，使得气流可以通过扬声器，从而控制低频，实现浑厚而清晰的低音效果。

      软硅胶垫可以轻柔地贴合于耳朵内部

      借助软硅胶垫，耳机可以轻柔地放置在双耳内，让您配戴数小时依然舒适

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        半开式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        105  分贝
        扬声器直径
        8.6  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 包装尺寸

        高度
        17 英寸  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3.5  厘米
        净重
        0.03955  千克
        总重
        0.08446  千克
        自重
        0.04491  千克
        EAN
        87 12581 49697 5
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        长度
        38.8  厘米
        宽度
        25.6  厘米
        高度
        24.8  厘米
        净重
        0.94920  千克
        总重
        2.96891  千克
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        2.01971  千克
        EAN
        87 12581 49699 9
        用户包装数量
        24

      • 内箱

        长度
        18.3  厘米
        宽度
        11.7  厘米
        高度
        10.4  厘米
        净重
        0.11865  千克
        总重
        0.31853  千克
        自重
        0.19988  千克
        EAN
        87 12581 49698 2
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        3

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