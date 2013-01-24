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入耳式耳机

SHE9700/10
  • 高保真音质 高保真音质 高保真音质
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    入耳式耳机

    SHE9700/10

    高保真音质

    基于对耳朵结构的完全了解，我们创造了这些符合人体工程学设计的角结构耳机。它们能够自然贴合您的耳朵，将精确的声音导入耳鼓，从而获得无失真的音乐。 查看所有优势

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        隔音膜
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        频率响应
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        阻抗
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        最大输入功率
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        灵敏度
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        线缆类型
        OFC

      • 内箱

        总重
        0.355  千克
        高度
        16  厘米
        长度
        13  厘米
        净重
        0.0279  千克
        自重
        0.3271  千克
        宽度
        10.2  厘米
        EAN
        87 12581 49727 9
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        3.43  千克
        高度
        18.1  厘米
        长度
        54.1  厘米
        净重
        0.2232  千克
        自重
        3.2068  千克
        宽度
        21.8  厘米
        EAN
        87 12581 49728 6
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        厚度
        4  厘米
        总重
        0.0975  千克
        高度
        15  厘米
        净重
        0.0093  千克
        自重
        0.0882  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 49726 2
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 副耳塞（小、中、大）
      • 保护袋
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