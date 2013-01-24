高精确的声音
基于对耳朵结构的完全了解，我们创造了这些符合人体工程学设计的角管耳机。它们能够自然贴合您的耳朵，将精确的声音导入耳鼓，从而获得无失真的音乐。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高精确的声音
基于对耳朵结构的完全了解，我们创造了这些符合人体工程学设计的角管耳机。它们能够自然贴合您的耳朵，将精确的声音导入耳鼓，从而获得无失真的音乐。
高精确的声音
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高精确的声音
基于对耳朵结构的完全了解，我们创造了这些符合人体工程学设计的角管耳机。它们能够自然贴合您的耳朵，将精确的声音导入耳鼓，从而获得无失真的音乐。
Turbo Bass 音孔可以优化控制气流，从而再现浑厚沉稳、层次丰富的高保真低音音效。
橡胶耳罩上的超软橡胶材料触感非凡，佩戴在耳中浑然不觉。令您感受耳塞式耳机前所未有的舒适体验。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
耳罩由超软硅材料制成，对于碰触反应灵敏，可以轻松贴合您的耳朵。佩戴如此惬意，让您简直舍不得摘下。
弯曲式原声导管采用人体工程学设计，符合人耳解剖学。它与耳朵的贴合是如此紧密和舒适，以至于您在佩戴时完全感觉不到它的存在。
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
此款华丽而又小巧别致的软袋带有拉链，不仅外观时尚，还可以在不使用耳机和缆线时整洁地存放它们。
声学调谐的扬声器驱动程序经过精心设计，旨在再现任何录制中尽可能宽广的频率范围，从而确保您聆听的每个音乐片断都能带来深沉饱满的低音和晶晰高音
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