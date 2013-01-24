包装盒中的其他物品
- 3 副耳塞（小、中、大）
- 外壳
绝对舒适
这些耳机专门为舒适而设计，其凝胶主体可轻柔地贴合耳塞形状。弯曲式设计可确保紧致的密封，传送精确定位的声音，从而带给您纯净的音乐享受。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
绝对舒适
这些耳机专门为舒适而设计，其凝胶主体可轻柔地贴合耳塞形状。弯曲式设计可确保紧致的密封，传送精确定位的声音，从而带给您纯净的音乐享受。
绝对舒适
这些耳机专门为舒适而设计，其凝胶主体可轻柔地贴合耳塞形状。弯曲式设计可确保紧致的密封，传送精确定位的声音，从而带给您纯净的音乐享受。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
绝对舒适
这些耳机专门为舒适而设计，其凝胶主体可轻柔地贴合耳塞形状。弯曲式设计可确保紧致的密封，传送精确定位的声音，从而带给您纯净的音乐享受。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
橡胶耳罩上的超软橡胶材料触感非凡，佩戴在耳中浑然不觉。令您感受耳塞式耳机前所未有的舒适体验。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
弯曲式原声导管采用人体工程学设计，符合人耳解剖学。它与耳朵的贴合是如此紧密和舒适，以至于您在佩戴时完全感觉不到它的存在。
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
耳机的设计充分考虑了舒适感，耳机主体采用软质凝胶材料制成，可轻柔地贴合耳塞形状。
扬声器驱动器由合成的聚脂薄膜材料制成，具有高度灵敏且同样强大的特性，可带来更高的功率输出、无任何音频失真的高保真音效。
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