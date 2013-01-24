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耳塞

SHE9750/98
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    耳塞

    SHE9750/98

    绝对舒适

    这些耳机专门为舒适而设计，其凝胶主体可轻柔地贴合耳塞形状。弯曲式设计可确保紧致的密封，传送精确定位的声音，从而带给您纯净的音乐享受。

    官方建议零售价: ￥399.00

    耳塞

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      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      超软橡胶耳罩带给您舒适的感官享受

      橡胶耳罩上的超软橡胶材料触感非凡，佩戴在耳中浑然不觉。令您感受耳塞式耳机前所未有的舒适体验。

      弯曲式原声导管可以引导定向而又精确的声音

      弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放

      人体工学耳塞设计可实现最舒适佩戴和紧密贴合

      弯曲式原声导管采用人体工程学设计，符合人耳解剖学。它与耳朵的贴合是如此紧密和舒适，以至于您在佩戴时完全感觉不到它的存在。

      卓越的噪音隔离可确保在音量较低时获得高品质音效

      您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性极好的耳塞可以显著断绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      凝胶主体耳机带来极佳的舒适感

      耳机的设计充分考虑了舒适感，耳机主体采用软质凝胶材料制成，可轻柔地贴合耳塞形状。

      高性能扬声器可带来震撼的音效和强大的功率

      扬声器驱动器由合成的聚脂薄膜材料制成，具有高度灵敏且同样强大的特性，可带来更高的功率输出、无任何音频失真的高保真音效。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        2.1  厘米
        高度
        2.5  厘米
        厚度
        7  厘米
        重量
        0.011  千克

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        5 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        103  分贝
        扬声器直径
        8.6  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        随附
        旅行箱

      • 内箱

        总重
        0.34  千克
        高度
        11  厘米
        长度
        17.5  厘米
        净重
        0.0333  千克
        自重
        0.3067  千克
        宽度
        13  厘米
        EAN
        87 12581 50027 6
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        3.32  千克
        高度
        24.7  厘米
        长度
        36.5  厘米
        净重
        0.2664  千克
        自重
        3.0536  千克
        宽度
        27.5  厘米
        EAN
        87 12581 50028 3
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        厚度
        4  厘米
        总重
        0.099  千克
        高度
        17  厘米
        净重
        0.0111  千克
        自重
        0.0879  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 50026 9
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 副耳塞（小、中、大）
      • 外壳

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