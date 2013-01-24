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入耳式耳机

SHE9800/10
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    入耳式耳机

    SHE9800/10

    声场

    飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。

    入耳式耳机

    声场

    飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。

    声场

    飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。

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    声场

    飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。

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      基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状，自然地适应您的耳形。

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      技术规格

      • 声音

        阻抗
        16  欧姆
        灵敏度
        106  分贝
        最大输入功率
        50  mW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        类型
        动态

      • 连接

        线缆长度
        1.2 米 + 1.8 米

      • 内箱

        总重
        0.3934  千克
        高度
        16  厘米
        长度
        13  厘米
        净重
        0.042  千克
        自重
        0.3514  千克
        宽度
        10.2  厘米
        EAN
        87 12581 49742 2
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        3.5487  千克
        高度
        18.1  厘米
        长度
        54.1  厘米
        净重
        0.336  千克
        自重
        3.2127  千克
        宽度
        21.8  厘米
        EAN
        87 12581 49743 9
        用户包装数量
        24

      • 包装尺寸

        厚度
        4  厘米
        总重
        0.11  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.014  千克
        自重
        0.096  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 49740 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

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