弯曲式原声导管设计具有卓越的噪音隔离效果

基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状。除了直接向耳朵传输声音以外，其绝佳的密封性可以有效阻隔环境噪音，使您能够以更低的音量享受音乐。