声场
飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
声场
飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。
声场
飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。
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声场
飞利浦 SHE 9800 耳机是完美的解决方案，它能够产生超宽的声场和深沉强劲的音效。精确调谐的 13.5 毫米驱动单元和弯曲式原声导管设计确保了卓越的音效再现和非凡的清晰度。
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。
声场增强设计改变了传统耳机结构，与强劲的微驱动器结合能够产生更宽广的声场效果。
经特殊设计的微型驱动程序可产生更深沉的低音和更宽广的动态范围，旨在充分发挥 Ipod nano 的全部潜力。
这款耳机经过飞利浦一流的 iLab 专业技术精确调谐，其宽带声场能够带来令人回味无穷的聆听体验。其所基于的 iLab 技术确保以更低的频率产生更高的音量输出，并帮助产生比传统耳塞更平衡、更精确的音频。
基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状。除了直接向耳朵传输声音以外，其绝佳的密封性可以有效阻隔环境噪音，使您能够以更低的音量享受音乐。
基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状，自然地适应您的耳形。
这款时尚的便携袋由耐用材料制成，其绕线装置为整洁绕线和耳机存放提供了简易的解决方案。它还为闲置耳机提供了额外保护。
这款耳机具有对称线缆，这样可以防止线缆零乱，从而提高欣赏的舒适度。
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸