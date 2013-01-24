清脆细腻的声音
飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用平衡电枢式传感器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清脆细腻的声音
飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用平衡电枢式传感器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。
清脆细腻的声音
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清脆细腻的声音
飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用平衡电枢式传感器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。
接收器的马达包含线圈、金属 U 形电枢、一对永久磁铁以及一个传动杆和一个振动膜。电磁场电流会上下交换电枢的极性，驱动传动杆和膜片使其产生声音。接收器组件经过微调，能够以更低的频率产生更高的音量输出，并以更高的频率产生更高的峰值，从而带来清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。
这些耳机具有无缝耳内密封垫，为您提供令人惊喜的卓越隔音效果
基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状。除了直接向耳朵传输声音以外，其绝佳的密封性可以有效阻隔环境噪音，使您能够以更低的音量享受音乐。
这对耳塞套由慢回弹泡沫组成，是橡胶耳罩的舒适替代品。插入用户耳内之前，用手指积压泡沫耳塞套可形成极佳的密封性。耳塞就位几秒钟后，慢回弹泡沫会逐渐张开，形成稳固而紧密的贴合。
基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状，自然地适应您的耳形。
这款耳机具有对称线缆，这样可以防止线缆零乱，从而提高欣赏的舒适度。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
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