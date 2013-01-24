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耳塞

SHE9850/10
  • 清脆细腻的声音 清脆细腻的声音 清脆细腻的声音
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    耳塞

    SHE9850/10

    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用平衡电枢式传感器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。

    耳塞

    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用平衡电枢式传感器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。

    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用平衡电枢式传感器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。

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    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用平衡电枢式传感器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。

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      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

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      高清晰传感器可实现精确的音频再现

      接收器的马达包含线圈、金属 U 形电枢、一对永久磁铁以及一个传动杆和一个振动膜。电磁场电流会上下交换电枢的极性，驱动传动杆和膜片使其产生声音。接收器组件经过微调，能够以更低的频率产生更高的音量输出，并以更高的频率产生更高的峰值，从而带来清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。

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      弯曲式原声导管设计具有卓越的噪音隔离效果

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      符合人体工程学的弯曲式原声导管设计确保佩戴自然舒适

      基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状，自然地适应您的耳形。

      对称线缆具有相同长度，避免零乱

      这款耳机具有对称线缆，这样可以防止线缆零乱，从而提高欣赏的舒适度。

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      技术规格

      • 声音

        阻抗
        12 欧姆，1kHz
        灵敏度
        115 dB SPL/mW (1 kHz)
        最大输入功率
        3 毫瓦
        频率响应
        20 - 20k  赫兹
        原声系统
        已关闭

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀金

      • 内箱

        总重
        0.67  千克
        高度
        16  厘米
        长度
        18.8  厘米
        净重
        0.126  千克
        自重
        0.544  千克
        宽度
        10.3  厘米
        EAN
        87 12581 49748 4
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        总重
        1.59  千克
        高度
        17.9  厘米
        长度
        21.8  厘米
        净重
        0.252  千克
        自重
        1.338  千克
        宽度
        20  厘米
        EAN
        87 12581 49749 1
        用户包装数量
        6

      • 包装尺寸

        厚度
        6  厘米
        总重
        0.192  千克
        高度
        15.3  厘米
        净重
        0.042  千克
        自重
        0.15  千克
        宽度
        9.5  厘米
        EAN
        87 12581 49747 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 附件

        便携盒

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