高清晰传感器可实现精确的音频再现

接收器的马达包含线圈、金属 U 形电枢、一对永久磁铁以及一个传动杆和一个振动膜。电磁场电流会上下交换电枢的极性，驱动传动杆和膜片使其产生声音。接收器组件经过微调，能够以更低的频率产生更高的音量输出，并以更高的频率产生更高的峰值，从而带来清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。