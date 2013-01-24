精美的金属便携盒，具有巧妙的线缆存储解决方案

精致小巧的便携盒由高品质金属制成，表面华美；其绕线装置为整洁绕线和耳机存放提供了简易的解决方案。它甚至还包括了泡沫耳塞套的储藏格。当耳塞闲置时，便携盒的硬质外层还可以为其提供额外保护。