主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

入耳式耳机

SHE9850/97
  • 清脆细腻的声音 清脆细腻的声音 清脆细腻的声音
    -{discount-value}

    入耳式耳机

    SHE9850/97

    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用高清扬声器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。 查看所有优势

    入耳式耳机

    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用高清扬声器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。 查看所有优势

    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用高清扬声器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。 查看所有优势

    入耳式耳机

    清脆细腻的声音

    飞利浦 SHE9850 耳机提供无与比拟的纯净音质。由于采用高清扬声器、专业调谐和弯曲式原声导管设计，它能够产生极为清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。 查看所有优势

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

      清脆细腻的声音

      卓越的舒适度和隔音效果

      • 高级音学
      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。

      高品质金属外壳可提供精确的声音传输。

      高品质金属外壳可提供精确的声音传输。

      这款耳机的外壳采用高品质金属材料，可以防止不必要的振动以实现准确的声音传输，从而提供流畅的低音效果和清晰的中高频音调。

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。

      高清晰传感器可实现精确的音频再现

      接收器的马达包含线圈、金属 U 形电枢、一对永久磁铁以及一个传动杆和一个振动膜。电磁场电流会上下交换电枢的极性，驱动传动杆和膜片使其产生声音。接收器组件经过微调，能够以更低的频率产生更高的音量输出，并以更高的频率产生更高的峰值，从而带来清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。

      无缝耳内密封垫可充分阻隔外部噪音

      这些耳机具有无缝耳内密封垫，为您提供令人惊喜的卓越隔音效果

      弯曲式原声导管设计具有卓越的噪音隔离效果

      基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状。除了直接向耳朵传输声音以外，其绝佳的密封性可以有效阻隔环境噪音，使您能够以更低的音量享受音乐。

      符合人体工程学的弯曲式原声导管设计确保佩戴自然舒适

      基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状，自然地适应您的耳形。

      泡沫耳塞套具有绝佳的密封性，可贴合各种耳型

      这对耳塞套由慢回弹泡沫组成，是橡胶耳罩的舒适替代品。插入用户耳内之前，用手指积压泡沫耳塞套可形成极佳的密封性。耳塞就位几秒钟后，慢回弹泡沫会逐渐张开，形成稳固而紧密的贴合。

      精美的金属便携盒，具有巧妙的线缆存储解决方案

      精致小巧的便携盒由高品质金属制成，表面华美；其绕线装置为整洁绕线和耳机存放提供了简易的解决方案。它甚至还包括了泡沫耳塞套的储藏格。当耳塞闲置时，便携盒的硬质外层还可以为其提供额外保护。

      对称线缆具有相同长度，避免零乱

      这款耳机具有对称线缆，这样可以防止线缆零乱，从而提高欣赏的舒适度。

      技术规格

      • 声音

        阻抗
        12  欧姆
        灵敏度
        115 dB SPL/mW (1 kHz)
        最大输入功率
        3  mW
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹

      • 连接

        线缆长度
        1.2 米 + 1.8 米

      • 包装尺寸

        厚度
        4.1  厘米
        总重
        0.33365  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.015  千克
        自重
        0.31865  千克
        宽度
        17.5  厘米
        EAN
        87 12581 35912 6
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        总重
        10.248  千克
        高度
        45.8  厘米
        长度
        38.8  厘米
        净重
        0.36  千克
        自重
        9.888  千克
        宽度
        28.6  厘米
        EAN
        87 12581 42472 5
        用户包装数量
        24

      • 内箱

        总重
        1.163  千克
        高度
        21.3  厘米
        长度
        18.4  厘米
        净重
        0.045  千克
        自重
        1.118  千克
        宽度
        13.2  厘米
        EAN
        87 12581 42473 2
        用户包装数量
        3

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品