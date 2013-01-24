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SHE9900/98
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    耳塞

    SHE9900/98

    FlexInear 设计倍添舒适

    这些专业的音响提供最精确的音频再现效果，通过精细的低音调谐，诠释天籁般的音乐体验。借助 FlexInear，将耳塞自然地滑入您的耳朵，自己的舒服自己决定。

    官方建议零售价: ￥1,499.00

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      FlexInear 是一项移动式导管技术，可以在您的耳朵内调节入耳声音导管，实现度身定做的效果

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      可调谐的低音系统，以更低的频率优化输出，带来更深沉的低音效果。

      高清晰传感器可实现精确的音频再现

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      3 种型号的超柔软硅制耳罩确保完美贴合

      可互换耳罩具有三种不同尺寸（小、中和大），确保完美贴合每个用户。而且它们是由超柔软硅制成，即使长时间聆听也倍感舒适。

      在不使用耳机时可用便携盒来保护耳机

      使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。

      飞利浦 iLab 的精确音效调谐带来细腻的音效

      这款耳机专为高品质聆听体验而设计，通过飞利浦 iLab 精心调谐，可以实现专业级音效和更高的精准度，从而能够产生通透、清澈而细腻的音质。

      泡沫耳塞套具有绝佳的密封性，可贴合各种耳型

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      基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状。除了直接向耳朵传输声音以外，其绝佳的密封性可以有效阻隔环境噪音，使您能够以更低的音量享受音乐。

      对称线缆具有相同长度，避免零乱

      这款耳机具有对称线缆，这样可以防止线缆零乱，从而提高欣赏的舒适度。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        1.2  厘米
        高度
        2.7  厘米
        厚度
        2  厘米
        重量
        0.013  千克

      • 声音

        频率响应
        20 - 20k  赫兹
        阻抗
        16 欧姆，1 千赫
        最大输入功率
        10 mW
        灵敏度
        102 dB SPL/mW (1 kHz)

      • 连接

        线缆长度
        1.2 米

      • 包装尺寸

        放置架子的类型
        样品
        高度
        15  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        6  厘米
        EAN
        87 12581 53947 4
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        总重
        0.193  千克
        净重
        0.048  千克
        自重
        0.145  千克

      • 外箱

        EAN
        87 12581 53949 8
        用户包装数量
        6
        总重
        1.57  千克
        高度
        21.4  厘米
        长度
        23.6  厘米
        净重
        0.288  千克
        自重
        1.282  千克
        宽度
        21.6  厘米

      • 内箱

        EAN
        87 12581 53951 1
        用户包装数量
        3
        总重
        0.665  千克
        高度
        17.4  厘米
        长度
        19.4  厘米
        净重
        0.144  千克
        自重
        0.521  千克
        宽度
        10.6  厘米

      • 附件

        便携盒

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