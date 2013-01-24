FlexInear 设计倍添舒适
这些专业的音响提供最精确的音频再现效果，通过精细的低音调谐，诠释天籁般的音乐体验。借助 FlexInear，将耳塞自然地滑入您的耳朵，自己的舒服自己决定。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
FlexInear 设计倍添舒适
这些专业的音响提供最精确的音频再现效果，通过精细的低音调谐，诠释天籁般的音乐体验。借助 FlexInear，将耳塞自然地滑入您的耳朵，自己的舒服自己决定。
FlexInear 设计倍添舒适
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FlexInear 设计倍添舒适
这些专业的音响提供最精确的音频再现效果，通过精细的低音调谐，诠释天籁般的音乐体验。借助 FlexInear，将耳塞自然地滑入您的耳朵，自己的舒服自己决定。
两种配戴方式任您选择，确保各种场合配戴一样稳固 - 直插式令聆听轻松随意，环耳式伴您运动健身。
保护耳机机身的软质耳挂材料可以提高耳机的性能和耐用性。它可以保护线缆连接，防止用户在佩戴和卸下耳机时用指尖反复弯折机身而造成损坏。
FlexInear 是一项移动式导管技术，可以根据您自己的情况在耳朵内自如调节，获得比传统耳机舒适得多的使用效果，引发极致舒适聆听体验。
可调谐的低音系统，以更低的频率优化输出，带来更深沉的低音效果。
接收器的马达包含线圈、金属 U 形电枢、一对永久磁铁以及一个传动杆和一个振动膜。电磁场电流会上下交换电枢的极性，驱动传动杆和膜片使其产生声音。接收器组件经过微调，能够以更低的频率产生更高的音量输出，并以更高的频率产生更高的峰值，从而带来清澈、细腻、通透的音质和更高的精准度。
可互换耳罩具有三种不同尺寸（小、中和大），确保完美贴合每个用户。而且它们是由超柔软硅制成，即使长时间聆听也倍感舒适。
使用便携盒是在不用时保护耳机和避免缆线缠绕的最佳方法。
这款耳机专为高品质聆听体验而设计，通过飞利浦 iLab 精心调谐，可以实现专业级音效和更高的精准度，从而能够产生通透、清澈而细腻的音质。
这对耳塞套由慢回弹泡沫组成，是橡胶耳罩的舒适替代品。插入用户耳内之前，用手指积压泡沫耳塞套可形成极佳的密封性。耳塞就位几秒钟后，慢回弹泡沫会逐渐张开，形成稳固而紧密的贴合。
基于对人耳结构的透彻了解，弯曲式原声导管设计能够调节扬声器导管和耳塞的角度以贴合特定的耳朵形状。除了直接向耳朵传输声音以外，其绝佳的密封性可以有效阻隔环境噪音，使您能够以更低的音量享受音乐。
这款耳机具有对称线缆，这样可以防止线缆零乱，从而提高欣赏的舒适度。
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