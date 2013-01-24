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便携式游戏耳机

SHG2100/97
  • 轻盈且超小巧 轻盈且超小巧 轻盈且超小巧
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    便携式游戏耳机

    SHG2100/97

    轻盈且超小巧

    可整洁地折叠成口袋大小的轻便型迷你头带式耳机。特殊的前向式扬声器带来超凡的舒适感觉并且适合所有耳朵。

    便携式游戏耳机

    轻盈且超小巧

    可整洁地折叠成口袋大小的轻便型迷你头带式耳机。特殊的前向式扬声器带来超凡的舒适感觉并且适合所有耳朵。

    轻盈且超小巧

    可整洁地折叠成口袋大小的轻便型迷你头带式耳机。特殊的前向式扬声器带来超凡的舒适感觉并且适合所有耳朵。

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      15 毫米喇叭驱动器使配戴更加舒适

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      小巧的体积使配戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。

      1.2 米长的电缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      前向款式，佩戴在耳朵上更舒适。

      设计为前向款式，有效缓解夹在耳朵上的力度，更加舒适。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      超轻头带让您感觉更加舒适

      配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。

      可折叠而更小巧，可方便地放入口袋

      耳机能够被折叠得非常小巧，所以可将它放进口袋。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        10 - 20 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        15 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        24k 镀金
        电缆类型
        OFC

      • 内箱

        净重
        0.851  千克
        高度
        20.9  厘米
        长度
        26.3  厘米
        净重
        0.561  千克
        自重
        0.29  千克
        宽度
        25.2  厘米

      • 外箱

        净重
        8.608  千克
        高度
        45.5  厘米
        长度
        55.3  厘米
        净重
        6.808  千克
        自重
        1.8  千克
        宽度
        53.1  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3.6  厘米
        净重
        0.094  千克
        高度
        22  厘米
        净重
        0.028  千克
        自重
        0.066  千克
        宽度
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