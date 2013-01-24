轻盈且超小巧
可整洁地折叠成口袋大小的轻便型迷你头带式耳机。特殊的前向式扬声器带来超凡的舒适感觉并且适合所有耳朵。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻盈且超小巧
可整洁地折叠成口袋大小的轻便型迷你头带式耳机。特殊的前向式扬声器带来超凡的舒适感觉并且适合所有耳朵。
轻盈且超小巧
可整洁地折叠成口袋大小的轻便型迷你头带式耳机。特殊的前向式扬声器带来超凡的舒适感觉并且适合所有耳朵。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻盈且超小巧
可整洁地折叠成口袋大小的轻便型迷你头带式耳机。特殊的前向式扬声器带来超凡的舒适感觉并且适合所有耳朵。
小巧的体积使配戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
设计为前向款式，有效缓解夹在耳朵上的力度，更加舒适。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
耳机能够被折叠得非常小巧，所以可将它放进口袋。
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