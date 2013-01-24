卓越音效
尽情沉浸在 SHE 9500 的非凡音效中。借助其性能卓越的滑合装置和强劲的钕制扬声器驱动器，您可以享受到耳机音效的至高境界。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
卓越音效
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卓越音效
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卓越音效
尽情沉浸在 SHE 9500 的非凡音效中。借助其性能卓越的滑合装置和强劲的钕制扬声器驱动器，您可以享受到耳机音效的至高境界。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，一定有一对最贴合您的耳朵。
加倍放大的低音效果让您在游戏时感受更逼真的音效体验。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
这样的布线方式既简单又能很好地解决电缆缠绕的问题，让您可将电线挂到脖子后面而不必垂到胸前。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得配戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。
音响
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