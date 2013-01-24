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便携式游戏耳机

SHG5000/97
  • 卓越音效 卓越音效 卓越音效
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    便携式游戏耳机

    SHG5000/97

    卓越音效

    尽情沉浸在 SHE 9500 的非凡音效中。借助其性能卓越的滑合装置和强劲的钕制扬声器驱动器，您可以享受到耳机音效的至高境界。

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      强大的低音增强效果使您更如身临其境

      加倍放大的低音效果让您在游戏时感受更逼真的音效体验。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

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      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

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      被动噪音隔离使您以更低的音量获得更佳的音效

      在耳朵内侧紧密贴合，可抵御多余的背景噪音干扰，使您聆听心爱乐曲的效果更臻完美。这意味着耳机可以在较低的音量下同样发挥卓越音质，让您享受更长的电池寿命。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        6 - 23 500  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 mW
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        10 毫米
        类型
        动态

      • 连接

        电缆接口
        两边平行，不对称
        电缆长度
        0.6 米 + 0.6 米
        连接器
        3.5 毫米立体声
        电缆类型
        OFC

      • 附件

        便携盒

      • 包装数据

        12NC
        908210008919
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98061 6
        净重
        0.066  千克
        高度
        29  毫米
        长度
        219  毫米
        净重
        0.018  千克
        自重
        0.048  千克
        宽度
        99  毫米

      • 包装尺寸

        高度
        21.9  厘米
        宽度
        9.9  厘米
        厚度
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      • 外箱

        长度
        48.8  厘米
        宽度
        39.8  厘米
        高度
        49.2  厘米
        净重
        8.856  千克
        净重
        10.109  千克
        自重
        1.253  千克

      • 内箱

        长度
        23.3  厘米
        宽度
        18.5  厘米
        高度
        11.3  厘米
        净重
        0.396  千克
        净重
        0.554  千克
        自重
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