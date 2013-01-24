配戴舒适
带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
配戴舒适
带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。
配戴舒适
带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
配戴舒适
带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得配戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
加倍放大的低音效果让您在游戏时感受更逼真的音效体验。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
附件
音响
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