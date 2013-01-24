主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

便携式游戏耳机

SHG5100/97
  • 配戴舒适 配戴舒适 配戴舒适
    -{discount-value}

    便携式游戏耳机

    SHG5100/97

    配戴舒适

    带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。

    便携式游戏耳机

    配戴舒适

    带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。

    配戴舒适

    带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。

    便携式游戏耳机

    配戴舒适

    带给耳朵前所未有的舒适享受。这种可完全调节的耳机配有超软耳垫，可根据您的头形调整至非常稳固而又舒适的状态，确保您长时间地舒适聆听。

    相似产品

    See all 入耳式 - 耳塞式耳机

      配戴舒适

      随意调节

      长时间使用更加舒适

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得配戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      强大的低音增强效果使您更如身临其境

      加倍放大的低音效果让您在游戏时感受更逼真的音效体验。

      1.2 米长的电缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      24k 镀金插头可使连接异常稳固

      使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。

      技术规格

      • 附件

        电缆

      • 音响

        原声系统
        打开
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        100 mW
        灵敏度
        104 dB
        扬声器直径
        32 毫米
        类型
        动态

      • 内箱

        净重
        0.617  千克
        高度
        11.3  厘米
        长度
        23.3  厘米
        净重
        0.204  千克
        自重
        0.413  千克
        宽度
        18.5  厘米

      • 外箱

        净重
        11.117  千克
        高度
        49.2  厘米
        长度
        48.8  厘米
        净重
        3.264  千克
        自重
        7.853  千克
        宽度
        39.8  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.9  厘米
        净重
        0.077  千克
        高度
        22  厘米
        净重
        0.034  千克
        自重
        0.043  千克
        宽度
        10  厘米

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品