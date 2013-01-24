随意调节
这款品质卓越的挂颈具有 3 向可调节性、超软耳垫和大型扬声器驱动器，带来无与伦比的舒适和牢固性，以及与之相配的出众音效。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随意调节
这款品质卓越的挂颈具有 3 向可调节性、超软耳垫和大型扬声器驱动器，带来无与伦比的舒适和牢固性，以及与之相配的出众音效。
随意调节
这款品质卓越的挂颈具有 3 向可调节性、超软耳垫和大型扬声器驱动器，带来无与伦比的舒适和牢固性，以及与之相配的出众音效。
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随意调节
这款品质卓越的挂颈具有 3 向可调节性、超软耳垫和大型扬声器驱动器，带来无与伦比的舒适和牢固性，以及与之相配的出众音效。
耳垫采用豪华材料制作，造型别致，配戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
使用贵重金属金镀膜制造的插头使连接更加稳固，提供的音质也更加出色。
低音节拍音孔可以优化控制气流，从而获得更佳的音色，产生更深沉而丰富的低音。
橡胶耳挂配有防滑手柄，使您可以非常稳固而舒适地配戴，确保将耳机长时间保持在固定位置依然舒适。尤其适合运动时使用。
大型扬声器驱动器具有更多的发声空间，所以能够带给您震撼、饱满的音效体验。
电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。
柔软、灵活的套筒可保护电缆连接不受损坏，避免出现反复扭曲的现象，延长了产品的使用寿命。
3 向调节功能包括一个完全灵活的转轴，可以 360 度转动，还包括一个 3 向橡胶耳挂。这使您可以将挂颈妥贴地放在耳朵上，长时间牢固舒适地配戴。
音响
连接
包装尺寸
外箱
内箱