享受它!
带有 Sonic Vibes 震动系统的 SHG 8010 游戏耳机可为您的手持游戏设备带来无限动感！通过领垫，您将切身体验每一次冲击波及爆炸。这款舒适的耳机适合所有年龄段。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
享受它!
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适用于大多数手持游戏设备和 Pocket PC 品牌。借助 3.5 毫米耳机插头便可轻松连接。
它将给您带来身临其境的感受，通过独立于扬声器单元的动作振动器，让您真实地体验每一次风吹草动之声、拳掌交击之势。令动作游戏达到前所未有的刺激。
强劲的喇叭驱动器可营造出逼真音效,让您完全沉浸在游戏情节之中。
借助其前卫领型及完美贴和脖子的人机工学设计，您将始终获得终极游戏体验。
针对各种年龄段而设计，极其舒适的耳塞式耳机将让您完全沉浸在游戏之中，以至于忘记它们的存在。
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
声音
连接
便利性
附件
功率
外箱
包装数据