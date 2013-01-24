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便携式游戏耳机

SHG8010/97
  • 享受它! 享受它! 享受它!
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    便携式游戏耳机

    SHG8010/97

    享受它!

    带有 Sonic Vibes 震动系统的 SHG 8010 游戏耳机可为您的手持游戏设备带来无限动感！通过领垫，您将切身体验每一次冲击波及爆炸。这款舒适的耳机适合所有年龄段。

    便携式游戏耳机

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      令人叫绝的 sonic vibes 震动系统，让您真实体验游戏之精彩

      它将给您带来身临其境的感受，通过独立于扬声器单元的动作振动器，让您真实地体验每一次风吹草动之声、拳掌交击之势。令动作游戏达到前所未有的刺激。

      强劲的喇叭驱动器足以营造逼真音效

      强劲的喇叭驱动器可营造出逼真音效,让您完全沉浸在游戏情节之中。

      前卫领型可舒适地贴和在脖子上

      借助其前卫领型及完美贴和脖子的人机工学设计，您将始终获得终极游戏体验。

      舒适的耳塞式耳机适用所有年龄段

      针对各种年龄段而设计，极其舒适的耳塞式耳机将让您完全沉浸在游戏之中，以至于忘记它们的存在。

      产品附带电池，您可以马上使用

      无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！

      在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机

      使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        13.5 毫米钕制
        频率响应
        15-22,000  赫兹
        阻抗
        16
        最大输入功率
        5 mW
        灵敏度
        100 dB
        类型
        钕制

      • 连接

        线缆接口
        3.5 毫米镀金
        线缆长度
        1.2 米
        连接器
        GBA 适配器
        线缆类型
        OFC

      • 便利性

        振动控制

      • 附件

        旅行软袋
        随附保护袋

      • 功率

        电池类型
        • AAA
        • LR03
        电池电压
        1.5 V  伏
        电池数
        1

      • 外箱

        12NC
        908210003939
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 86688 0
        总重
        1.450  千克
        高度
        320  毫米
        长度
        250  毫米
        净重
        1.160  千克
        数量
        4
        自重
        0.290  千克
        宽度
        175  毫米

      • 包装数据

        12NC
        908210003939
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 86686 6
        总重
        0.290  千克
        高度
        290  毫米
        长度
        200  毫米
        净重
        0.150  千克
        自重
        0.140  千克
        宽度
        35  毫米

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