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便携式游戏耳机

SHG8050/97
  • 感受力量！ 感受力量！ 感受力量！
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    便携式游戏耳机

    SHG8050/97

    感受力量！

    震撼游戏体验的完美风暴!全折叠式 SHG 8050 电子游戏耳机通过衬垫提供 Sonic Vibes 震动，使其可以在控制台和手持游戏设备上发出爆炸音效的同时实现震动效果。

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      头带采用轻质材料制成

      产品附带电池，您可以马上使用

      无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！

      适合与所有常用游戏控制台一起使用

      适合与所有常用游戏控制台一起使用。即插即用，无需任何软件。

      1.8 米延长线让您移动更自如

      延长线能给您更大的移动自由，该电缆一端为标准的 3.5 毫米插孔，另一端为标准的 3.5 毫米插头。

      可折叠头带便于携带

      这种耳机可以折叠，不用时您可以方便地将它存放起来。

      技术规格

      • 音响

        隔音膜
        32 毫米钕制
        频率响应
        15-22,000  赫兹
        阻抗
        24 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        100 dB
        类型
        钕制

      • 连接

        线缆接口
        3.5 毫米镀金
        线缆长度
        1.2 米 +1.8 米
        连接器
        GBA 适配器和 2 个 3.5 毫米的 RCA
        电缆类型
        OFC

      • 方便

        振动控制
        音量控制

      • 附件

        精美软袋
        随附保护袋

      • 电源

        电池类型
        • AAA
        • LR03
        电池电压
        1.5 V  伏
        电池数
        1

      • 外箱

        12NC
        908210003943
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 86692 7
        净重
        1.650  千克
        高度
        300  毫米
        长度
        290  毫米
        净重
        1.34  千克
        数量
        4
        自重
        0.310  千克
        宽度
        245  毫米

      • 包装数据

        12NC
        908210003943
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 86690 3
        净重
        0.335  千克
        高度
        275  毫米
        长度
        200  毫米
        净重
        0.175  千克
        自重
        0.160  千克
        宽度
        65  毫米

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