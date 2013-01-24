令人叫绝的 sonic vibes 震动系统，让您真实体验游戏之精彩

它将给您带来身临其境的感受，通过独立于扬声器单元的动作振动器，让您真实地体验每一次风吹草动之声、拳掌交击之势。令动作游戏达到前所未有的刺激。