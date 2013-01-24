包装盒中的其他物品
- 干电式
- 精美软袋
- Y 型电缆
感受力量！
震撼游戏体验的完美风暴!全折叠式 SHG 8050 电子游戏耳机通过衬垫提供 Sonic Vibes 震动，使其可以在控制台和手持游戏设备上发出爆炸音效的同时实现震动效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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震撼游戏体验的完美风暴!全折叠式 SHG 8050 电子游戏耳机通过衬垫提供 Sonic Vibes 震动，使其可以在控制台和手持游戏设备上发出爆炸音效的同时实现震动效果。
它将给您带来身临其境的感受，通过独立于扬声器单元的动作振动器，让您真实地体验每一次风吹草动之声、拳掌交击之势。令动作游戏达到前所未有的刺激。
强劲的喇叭驱动器可营造出逼真音效,让您完全沉浸在游戏情节之中。
头带采用轻质材料制成
无需购买电池，马上可以使用。安上电池便可使用！
适合与所有常用游戏控制台一起使用。即插即用，无需任何软件。
延长线能给您更大的移动自由，该电缆一端为标准的 3.5 毫米插孔，另一端为标准的 3.5 毫米插头。
这种耳机可以折叠，不用时您可以方便地将它存放起来。
音响
连接
方便
附件
电源
包装尺寸
外箱