SRS 环绕音效，令您完全陶醉于游戏世界

通过恢复通常在播放处理时丢失的中到高频空间提示，SRS 环绕音效可营造令人沉醉的 3D 声场，产生深沉而宽广的音效。不仅如此，它还可以带来更自然的聆听体验，打造宽广的空间感，让您以更佳的方式聆听来源处的声音。