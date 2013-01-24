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多媒体游戏耳机

SHG8200/97
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    多媒体游戏耳机

    SHG8200/97

    Pro 游戏

    Pro 游戏耳麦通过恢复空间提示放大声场，可带给您宛若真实再现的 3D 音频，让您能更好地听清敌人的来袭方向。它完美贴合，即使长时间玩游戏也倍感舒适，并提供直观易用的耳罩控件。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

    多媒体游戏耳机

    Pro 游戏

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      精细调谐的 40 毫米钕制驱动器具有半开放式结构，真正清晰度，令您可以听到每个脚步声。

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      360 度麦克风可接收您的所有命令

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      耳罩上的静音和音量控制可实现快速调整

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      头戴式轻盈设计，可提高游戏舒适度

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      这些飞利浦耳机采用大方轻盈的头戴式、可调节设计，确保完美贴合，佩戴舒适。柔软的耳垫可令佩戴更舒适，而且不会感到发热。

      技术规格

      • 设计

        配戴方式
        头带

      • 声音

        原声系统
        半开式
        磁铁型
        NdFeB
        类型
        动态
        最大输入功率
        100 mW
        扬声器直径
        40 毫米
        耳机频率响应
        20 - 22 000 赫兹
        耳机阻抗
        28 欧姆
        耳机灵敏度
        100 dB
        麦克风频率响应
        100 - 10 000 赫兹
        麦克风阻抗
        2.2k 欧姆
        麦克风灵敏度
        -40 dB
        麦克风滤芯
        6 毫米

      • 连接

        线缆长度
        2 米
        连接器
        2 x 3.5 毫米 + USB
        线缆类型
        铜制

      • 便利性

        静音开关 - 左耳罩
        音量控制 - 右耳罩

      • 包装尺寸

        货架摆放类型
        两种
        包装类型
        箱体
        随附产品数量
        1
        EAN
        69 23410 71290 2
        高度
        29  厘米
        宽度
        24  厘米
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        总重
        0.58  千克
        净重
        0.294  千克
        自重
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      • 外箱

        用户包装数量
        3
        GTIN
        1 69 23410 71290 9
        长度
        35.3  厘米
        宽度
        26.3  厘米
        高度
        30  厘米
        总重
        2.32  千克
        净重
        0.882  千克
        自重
        1.438  千克

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