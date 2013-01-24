Pro 游戏
Pro 游戏耳麦通过恢复空间提示放大声场，可带给您宛若真实再现的 3D 音频，让您能更好地听清敌人的来袭方向。它完美贴合，即使长时间玩游戏也倍感舒适，并提供直观易用的耳罩控件。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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Pro 游戏耳麦通过恢复空间提示放大声场，可带给您宛若真实再现的 3D 音频，让您能更好地听清敌人的来袭方向。它完美贴合，即使长时间玩游戏也倍感舒适，并提供直观易用的耳罩控件。 查看所有优势
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Pro 游戏耳麦通过恢复空间提示放大声场，可带给您宛若真实再现的 3D 音频，让您能更好地听清敌人的来袭方向。它完美贴合，即使长时间玩游戏也倍感舒适，并提供直观易用的耳罩控件。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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Pro 游戏耳麦通过恢复空间提示放大声场，可带给您宛若真实再现的 3D 音频，让您能更好地听清敌人的来袭方向。它完美贴合，即使长时间玩游戏也倍感舒适，并提供直观易用的耳罩控件。 查看所有优势
通过恢复通常在播放处理时丢失的中到高频空间提示，SRS 环绕音效可营造令人沉醉的 3D 声场，产生深沉而宽广的音效。不仅如此，它还可以带来更自然的聆听体验，打造宽广的空间感，让您以更佳的方式聆听来源处的声音。
精细调谐的 40 毫米钕制驱动器具有半开放式结构，真正清晰度，令您可以听到每个脚步声。
带有弹簧的自动调整式内头带，可带来最大的舒适性。
这些飞利浦耳机采用人造革耳垫的半开放式头戴设计，即使长时间玩游戏也倍感舒适，并且不会使耳朵发热。自动调整的轻质内头带可确保完美的舒适配戴。
不要在游戏中浪费宝贵的时间来调整耳机：360 度麦克风可接收您的全部命令，不用时可伸缩到耳罩内。
静音和音量控件都位于耳罩，可轻松直观地控制：在右耳罩上可调整音量大小。在左耳罩上可打开或关闭麦克风。
这些飞利浦耳机采用大方轻盈的头戴式、可调节设计，确保完美贴合，佩戴舒适。柔软的耳垫可令佩戴更舒适，而且不会感到发热。
设计
声音
连接
便利性
包装尺寸
外箱