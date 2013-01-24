包装盒中的其他物品
- 耳罩
- 银色，可分离
混合&搭配
这款耳塞式耳机具有可更换耳塞外罩，以匹配您的个人风格和手机型号。低音通道优化了声学气流，从而带来强劲的音效。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
混合&搭配
这款耳塞式耳机具有可更换耳塞外罩，以匹配您的个人风格和手机型号。低音通道优化了声学气流，从而带来强劲的音效。
混合&搭配
这款耳塞式耳机具有可更换耳塞外罩，以匹配您的个人风格和手机型号。低音通道优化了声学气流，从而带来强劲的音效。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
混合&搭配
这款耳塞式耳机具有可更换耳塞外罩，以匹配您的个人风格和手机型号。低音通道优化了声学气流，从而带来强劲的音效。
小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。
飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
从三种不同造型和颜色的听筒外罩中选择一种，衬托您的品味，展现您的个性。
该系列耳机的线缆长度是经过专门设计的，能够优化麦克风从耳机插孔接收到的声音。与耳机连接器结合起来，它还能优化该系列耳机的总体线缆长度。有了耳机连接器，您就可以对手机使用标准耳机（不带麦克风，带 3.5 毫米标准耳机插头）。标准耳机往往随手机提供，但也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器支持大多数品牌的手机。它还能优化耳机到手机的总体线缆长度。
这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。
声音
连接
附件
内箱
外箱
包装尺寸