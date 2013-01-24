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SHH2618/00
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    耳塞

    SHH2618/00

    混合&搭配

    这款耳塞式耳机具有可更换耳塞外罩，以匹配您的个人风格和手机型号。低音通道优化了声学气流，从而带来强劲的音效。

    耳塞

    混合&搭配

    这款耳塞式耳机具有可更换耳塞外罩，以匹配您的个人风格和手机型号。低音通道优化了声学气流，从而带来强劲的音效。

    混合&搭配

    这款耳塞式耳机具有可更换耳塞外罩，以匹配您的个人风格和手机型号。低音通道优化了声学气流，从而带来强劲的音效。

    耳塞

    混合&搭配

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      15 毫米喇叭驱动器使佩戴更加舒适

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      小巧的体积使佩戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

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      柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      双通道使高音和低音更加均衡

      专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。

      耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果

      飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来极为舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

      选择一款最能代表您个性的可互换外罩

      从三种不同造型和颜色的听筒外罩中选择一种，衬托您的品味，展现您的个性。

      适合麦克风的线缆长度

      该系列耳机的线缆长度是经过专门设计的，能够优化麦克风从耳机插孔接收到的声音。与耳机连接器结合起来，它还能优化该系列耳机的总体线缆长度。有了耳机连接器，您就可以对手机使用标准耳机（不带麦克风，带 3.5 毫米标准耳机插头）。标准耳机往往随手机提供，但也可单独购买。飞利浦 SHH1XXX 耳机连接器支持大多数品牌的手机。它还能优化耳机到手机的总体线缆长度。

      分开电缆使得遥控连接非常方便

      这种标准电缆一端是 3.5 毫米插座，而另一端是 3.5 毫米插头，让您在使用耳机时拥有更多的自由。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        12 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        100  分贝
        扬声器直径
        15  毫米
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        0.35 米 + 1 米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀铬
        线缆类型

      • 附件

        延长线
        1.2  米

      • 内箱

        高度
        11.8  厘米
        长度
        18.4  厘米
        宽度
        18  厘米
        总重
        0.437  千克
        净重
        0.105  千克
        自重
        0.332  千克
        EAN
        87 12581 39197 3
        用户包装数量
        6

      • 外箱

        长度
        39  厘米
        宽度
        38.2  厘米
        总重
        8.292  千克
        高度
        51.2  厘米
        净重
        1.68  千克
        自重
        6.612  千克
        EAN
        87 12581 39195 9
        用户包装数量
        96

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        高度
        18  厘米
        宽度
        10  厘米
        总重
        0.0495  千克
        净重
        0.0175  千克
        自重
        0.032  千克
        EAN
        87 12581 39193 5
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 耳罩
      • 银色，可分离

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