包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩 透明
- 其他 3.5 毫米接口
通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
超小轻便的耳内设计，特别适合较小的耳形，长时间聆听也不感觉疲累。
飞利浦耳机专属的高效能小型扬声器，确保外形精确契合，带来精准震撼低音效果，是您聆听曼妙音乐的理想之选。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
飞利浦耳机的超小型扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。
3.5 毫米立体声接口，适用于 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm
其他 3.5 毫米立体声接口，适用于 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
为延长产品寿命，在耳机和线缆之间使用了软质橡胶，从而避免线缆缠结，使其不致因反复掰折而损坏。
内箱
外箱
包装尺寸
连接
声音