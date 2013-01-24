主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

带线控和麦克风的 iPhone 耳机

SHH4507/10
  • 软垫带来的舒适感 软垫带来的舒适感 软垫带来的舒适感
    -{discount-value}

    带线控和麦克风的 iPhone 耳机

    SHH4507/10

    软垫带来的舒适感

    软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。

    查找相似产品

    带线控和麦克风的 iPhone 耳机

    软垫带来的舒适感

    软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。

    软垫带来的舒适感

    软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。

    查找相似产品

    带线控和麦克风的 iPhone 耳机

    软垫带来的舒适感

    软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。

    相似产品

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      软垫带来的舒适感

      适用于 iPhone、iPod 和 iPad

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      耐用的软质耳挂使得连接非常灵活

      柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。

      带麦克风、音量和控件的线控装置

      想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。

      双通道使高音和低音更加均衡

      专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。

      气垫耳罩带来非凡的衬垫舒适感

      耳罩和驱动器之间的空气可带来枕头般的柔软触感，减小耳朵承受的压力。

      技术规格

      • 声音

        频率响应
        12-23500  赫兹
        扬声器直径
        13.5 毫米
        原声系统
        开放
        磁铁型
        钕制
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        类型
        动态

      • 连接

        线缆长度
        1.2米
        连接器
        3.5 毫米立体声耳机
        线缆类型
        OFC
        兼容于：
        iPad、iPhone 3GS、iPod nano（第 4 和第 5 代）、iPod shuffle（第 3 代）、iPod touch（第 2 代）、iPod classic 120GB/160 GB（您的设备可能需要最新的软件支持）
        线缆接口
        两边平行、对称
        接头末端
        镀金
        麦克风
        内置麦克风

      • 便利性

        音量控制

      • 内箱

        EAN
        87 12581 55704 1
        用户包装数量
        3
        总重
        0.228  千克
        净重
        0.045  千克
        自重
        0.183  千克
        高度
        10.4  厘米
        长度
        18.5  厘米
        宽度
        10.5  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 55703 4
        用户包装数量
        24
        总重
        2.206  千克
        高度
        25  厘米
        长度
        39.2  厘米
        净重
        0.36  千克
        自重
        1.846  千克
        宽度
        23.2  厘米

      • 包装尺寸

        EAN
        69 23410 70471 6
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        高度
        17.2  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3  厘米
        总重
        0.06  千克
        净重
        0.015  千克
        自重
        0.045  千克

      • 产品尺寸

        线缆长度
        120  厘米
        重量
        0.015  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • iPhone 线控式麦克风和音量控制
      • iPhone 耳机快速入门指南

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品