包装盒中的其他物品
- iPhone 线控式麦克风和音量控制
- iPhone 耳机快速入门指南
软垫带来的舒适感
软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
软垫带来的舒适感
软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。
软垫带来的舒适感
软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
软垫带来的舒适感
软硅胶耳垫，温柔地将此耳机塞入您的耳朵。另有集成的麦克风、音量和音轨控制装置，让您轻松操控您的 iPhone、iPod 和 iPad。
柔软、灵活的部分可保护电线连接不受损坏，否则经过多次扭曲后，电线的损伤将不可避免。
想要跳过一个曲目？更改音量？接听或拒绝来电？还是录制语音？线控装置具有灵敏的麦克风和音量控件，以及呼叫和跳跃功能。它还能激活语音控制。使用这款耳机，一切控制都变得简单便捷，无需将 iPhone 或 iPod 保持在方便操控的位置，更无解锁屏幕之麻烦。
专门设计的排气孔使高音和低音之间实现均衡，营造出更加圆润的聆听体验。
耳罩和驱动器之间的空气可带来枕头般的柔软触感，减小耳朵承受的压力。
声音
连接
便利性
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外箱
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